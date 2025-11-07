Confidenciales
Daniel Palacios se encontró con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante la gala de la CPAC, en Mar A Lago
El exministro estuvo acompañado por Tulsi Gabbard, Kristi Noem y Richard Grenell, miembros de la administración Trump. El presidente de Argentina, Javier Milei, también estuvo en el encuentro.
El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios publicó un mensaje en su cuenta de X en el que reveló haber sostenido una conversación con el presidente argentino Javier Milei en Mar-A-Lago, residencia del expresidente estadounidense Donald Trump.
En Mar-A-Lago conversé con @JMilei con quien compartimos la convicción de que la libertad y la democracia se defienden a toda costa. Gracias Presidente por sus buenos consejos. ¡Vamos a poner a trabajar a los zurdos 🇨🇴🇦🇷 Viva la libertad carajo! pic.twitter.com/kJCD5tjWYS— Daniel Palacios (@DanielPalam) November 7, 2025
“En Mar-A-Lago conversé con Javier Milei, con quien compartimos la convicción de que la libertad y la democracia se defienden a toda costa. Gracias, presidente, por sus buenos consejos. ¡Vamos a poner a trabajar a los zurdos! Viva la libertad, carajo”, escribió Palacios, acompañando el mensaje con una foto en la que aparece junto al mandatario argentino.
El encuentro se dio en el marco del American Business Forum, un evento político que reunió a figuras afines a las corrientes liberales y de derecha en la región.
Palacios cerró su publicación asegurando que, “vamos a poner a trabajar a los zurdos” con la que despertó una ola de reacciones en redes sociales, con respuestas que van desde el respaldo de sectores conservadores hasta fuertes críticas por sus detractores.
El precandidato, quien fue uno de los hombres de confianza del expresidente Iván Duque, ha mantenido una línea discursiva hacía la defensa del libre mercado y las ideas del conservadurismo moderno.