Daniel Quintero asegura que si fuera presidente, “buscaría una reelección”

“Yo creo, y esto ha causado polémica, en algunos casos, que en Colombia se requiere reelección porque en cuatro años no se hacen las cosas (...) no que nadie o, mejor, que nadie se perpetúe en el poder. Uribe hizo dos periodos y quería hacer el tercero; ahí es cuando se vuelve peligroso”, dijo el exalcalde en la entrevista.

Finalmente, Quintero aseguró que también le ha dicho a su esposa que sea ella quien tome la idea de ser la presidenta de Colombia para que él se pudiera dedicar a la gestión de su empresa de desarrollo de software . Sin embargo, la idea no ha resonado en la ex primera dama de la capital antioqueña.

“Ella me dice: ‘No, no, no, yo no me meto en política’, pero algún día la convenceré”, enfatizó.