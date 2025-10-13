El precandidato presidencial Daniel Quintero ya se mueve por todo el país buscando sumar el apoyo ciudadano de cara a la consulta del próximo 26 de octubre.

El exalcalde de Medellín estuvo en Barrancabermeja, donde habría logrado congregar a más de 10.000 personas, llenando la plaza del municipio de Santander.

“Vamos a llenar a Colombia de oportunidades, en los primeros 100 días, voy a entregarle un computador a cada niño, como lo hice en Medellín, porque los jóvenes merecen oportunidades”, aseguró.

Quintero congregó un gran número de personas en Barrancabermeja. | Foto: Suministrada