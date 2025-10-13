Confidenciales
Daniel Quintero congregó a miles de personas en un evento de campaña en Barrancabermeja
El exalcalde de Medellín sigue recorriendo el país con el objetivo de ganar la consulta del Pacto Histórico.
El precandidato presidencial Daniel Quintero ya se mueve por todo el país buscando sumar el apoyo ciudadano de cara a la consulta del próximo 26 de octubre.
El exalcalde de Medellín estuvo en Barrancabermeja, donde habría logrado congregar a más de 10.000 personas, llenando la plaza del municipio de Santander.
“Vamos a llenar a Colombia de oportunidades, en los primeros 100 días, voy a entregarle un computador a cada niño, como lo hice en Medellín, porque los jóvenes merecen oportunidades”, aseguró.
Quintero afirmó que si llega a ser presidente priorizaría la seguridad instalando más de un millón de cámaras de seguridad y tecnología. “Aquí nació la fuerza obrera que levantó a Colombia. Aquí está la dignidad del país. Y si algo nos enseña Barranca, es que cuando el pueblo se organiza, nada lo detiene”, dijo.