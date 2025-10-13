Suscribirse

Daniel Quintero congregó a miles de personas en un evento de campaña en Barrancabermeja

El exalcalde de Medellín sigue recorriendo el país con el objetivo de ganar la consulta del Pacto Histórico.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 5:47 p. m.
Daniel Quintero en campaña para ganar la consulta. | Foto: Daniel Quintero

El precandidato presidencial Daniel Quintero ya se mueve por todo el país buscando sumar el apoyo ciudadano de cara a la consulta del próximo 26 de octubre.

El exalcalde de Medellín estuvo en Barrancabermeja, donde habría logrado congregar a más de 10.000 personas, llenando la plaza del municipio de Santander.

“Vamos a llenar a Colombia de oportunidades, en los primeros 100 días, voy a entregarle un computador a cada niño, como lo hice en Medellín, porque los jóvenes merecen oportunidades”, aseguró.

Quintero congregó un gran número de personas en Barrancabermeja. | Foto: Suministrada

Quintero afirmó que si llega a ser presidente priorizaría la seguridad instalando más de un millón de cámaras de seguridad y tecnología. “Aquí nació la fuerza obrera que levantó a Colombia. Aquí está la dignidad del país. Y si algo nos enseña Barranca, es que cuando el pueblo se organiza, nada lo detiene”, dijo.

