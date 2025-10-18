Daniel Quintero pide a la justicia de Estados Unidos que lo investigue. Esta es la razón

En la más reciente edición impresa de la revista SEMANA, se revelaron dos informes que enredan a Daniel Quintero y a su hermano Miguel.

Sobre este último se conocieron nuevos chats, videos y testimonios que lo enredan en presuntos hechos de corrupción.

Frente al exalcalde se destapó el testimonio secreto de la supuesta venta de la gerencia de Afinia, por ocho millones de dólares, durante la alcaldía de Quintero.

Por esta razón, el exmandatario respondió y lanzó una solicitud a la administración de Donald Trump.

“Son denuncias anónimas, por eso yo mismo le pido al Gobierno de los Estados Unidos que le informe al país si tengo o he tenido algún activo allá, o en cualquier otro lugar del mundo, que no haya declarado”, increpó Quintero.