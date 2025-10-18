Suscribirse

Confidenciales

Daniel Quintero pide a la justicia de Estados Unidos que lo investigue. Esta es la razón

El exalcalde de Medellín hizo la solicitud tras las revelaciones hechas por SEMANA.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
18 de octubre de 2025, 3:18 p. m.
Daniel Quintero aseguró que no le importan las amenazas de perder su visa y expresó apoyo a Gustavo Petro en medio de la controversia con Washington.
Daniel Quintero estuvo en la contienda presidencial del Pacto Histórico. | Foto: EL PAÍS

En la más reciente edición impresa de la revista SEMANA, se revelaron dos informes que enredan a Daniel Quintero y a su hermano Miguel.

Sobre este último se conocieron nuevos chats, videos y testimonios que lo enredan en presuntos hechos de corrupción.

Frente al exalcalde se destapó el testimonio secreto de la supuesta venta de la gerencia de Afinia, por ocho millones de dólares, durante la alcaldía de Quintero.

Por esta razón, el exmandatario respondió y lanzó una solicitud a la administración de Donald Trump.

“Son denuncias anónimas, por eso yo mismo le pido al Gobierno de los Estados Unidos que le informe al país si tengo o he tenido algún activo allá, o en cualquier otro lugar del mundo, que no haya declarado”, increpó Quintero.

El exalcalde no hizo más referencia al tema y tampoco habló de las revelaciones contra su hermano Miguel.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golazo de chilena le da la vuelta al mundo: Barcelona sufre con el Girona de Yáser Asprilla

2. Karina García lanza particular mensaje previo a su enfrentamiento en Stream Fighters y muchos recuerdan a Altafulla

3. Embajada de Estados Unidos envió mensaje a los policías que defendieron sus instalaciones en medio de las protestas

4. Silvana Espinosa habla en SEMANA sobre la mirada a lo humano detrás de una prisión, con su pódcast ‘Latente’

5. Descubra el barrio de Estados Unidos que fue elegido entre los más ‘cool’ del mundo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroEstados UnidosAfinia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.