Confidenciales
David Luna dice que ya habría alcanzado las firmas para ser avalado como candidato presidencial
El exsenador confirmó que de todas maneras continuará con ese proceso.
El precandidato presidencial David Luna anunció que ya habría sobrepasado las 640.000 firmas que pide como requisito la Registraduría Nacional para inscribir su candidatura.
“Cada firma es una voz de confianza y esperanza. Gracias a todos los colombianos que nos recibieron en sus ciudades y veredas, a los voluntarios que con disciplina y alegría salieron a las calles, y a quienes creen que sí hay un camino para Colombia. Este triunfo es colectivo”, aseguró.
Luna anunció que ya llevaría 720.000 firmas recolectadas, sin embargo, dijo que seguirá con ese proceso para seguir recogiendo apoyos en todo el país. Se sabe que un candidato debe presentar más allá del millón de respaldos para evitar que algunas no sean avaladas.
En días pasados, Vicky Dávila también había anunciado que sobrepasó el millón de firmas, pero también confirmó que seguirá adelante con ese proceso que irá hasta noviembre para tener un margen de maniobra y mayores respaldos ciudadanos.