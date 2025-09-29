David Luna dice que ya habría alcanzado las firmas para ser avalado como candidato presidencial

El precandidato presidencial David Luna anunció que ya habría sobrepasado las 640.000 firmas que pide como requisito la Registraduría Nacional para inscribir su candidatura.

“Cada firma es una voz de confianza y esperanza. Gracias a todos los colombianos que nos recibieron en sus ciudades y veredas, a los voluntarios que con disciplina y alegría salieron a las calles, y a quienes creen que sí hay un camino para Colombia. Este triunfo es colectivo”, aseguró.

Luna anunció que ya llevaría 720.000 firmas recolectadas, sin embargo, dijo que seguirá con ese proceso para seguir recogiendo apoyos en todo el país. Se sabe que un candidato debe presentar más allá del millón de respaldos para evitar que algunas no sean avaladas.