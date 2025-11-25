El precandidato presidencial David Luna entregó 1.300.000 firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con las que busca avalar su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2026.

Luna asegura que estas fueron verificadas previamente por una auditoría interna independiente, como parte de su proyecto político denominado “sí hay un camino” con el que busca llegar a la Casa de Nariño.

David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir oficialmente su candidatura presidencial. | Foto: Cortesía prensa David Luna API

El precandidato asegura que esta ha sido “una de las recolecciones de firmas más grandes y transparentes del proceso electoral”. Su equipo también respaldó la recolección de apoyos para los precandidatos Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas.

“Este es un logro de la ciudadanía, de quienes creen que Colombia necesita un liderazgo serio, responsable y con resultados. Cada firma representa una voz que exige un país distinto, lejos de la improvisación y del caos institucional en el que estamos viviendo”, afirmó Luna.