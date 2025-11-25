Suscribirse

David Luna entregó 1,3 millones de firmas ante la Registraduría para avalar su candidatura presidencial

La campaña asegura que esas firmas ya fueron verificadas mediante un proceso interno.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 4:54 p. m.
David Luna promueve la iniciativa “Sí Hay Un Camino” para las elecciones de 2026.
David Luna promueve la iniciativa “Sí Hay Un Camino” para las elecciones de 2026. | Foto: Cortesía prensa David Luna API

El precandidato presidencial David Luna entregó 1.300.000 firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con las que busca avalar su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2026.

Luna asegura que estas fueron verificadas previamente por una auditoría interna independiente, como parte de su proyecto político denominado “sí hay un camino” con el que busca llegar a la Casa de Nariño.

David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir oficialmente su candidatura presidencial.
David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir oficialmente su candidatura presidencial. | Foto: Cortesía prensa David Luna API

El precandidato asegura que esta ha sido “una de las recolecciones de firmas más grandes y transparentes del proceso electoral”. Su equipo también respaldó la recolección de apoyos para los precandidatos Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas.

Contexto: David Luna pide no subestimar el resultado del Pacto Histórico e insiste en una alianza con otros sectores

“Este es un logro de la ciudadanía, de quienes creen que Colombia necesita un liderazgo serio, responsable y con resultados. Cada firma representa una voz que exige un país distinto, lejos de la improvisación y del caos institucional en el que estamos viviendo”, afirmó Luna.

La campaña asegura que implementó estándares que garantizan la transparencia, trazabilidad y calidad en cada una de las firmas entregadas.

