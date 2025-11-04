El precandidato presidencial David Luna anunció que ya logró recoger más de un millón de firmas para avalar su aspiración a la Casa de Nariño.

En total ya ha recogido 1.044.970 apoyos que, según dijo, han sido verificadas por una auditoría interna que realizaron desde la campaña. “Cada firma representa una voz que cree que sí hay un camino para recuperar la esperanza, unir al país y construir un gobierno que resuelva”, afirmó el precandidato presidencial.

Según Luna, esta cifra la ha alcanzado trabajando con su equipo en más de 400 municipios, haciendo actividades en plaza pública, universidades, barrios y espacios digitales.

“Este es solo el comienzo. Seguiremos recorriendo cada región para escuchar a la gente y construir juntos el programa de gobierno que Colombia necesita”, aseguró.

En total se necesitan unas 630.000 firmas, sin embargo, se sabe que los precandidatos requieren de más apoyos pues muchas de estas terminan no siendo avaladas.