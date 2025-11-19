De la toga a la inteligencia artificial, en Medellín se hablará de derecho y tecnología como herramienta de apoyo

El crecimiento acelerado de las herramientas de inteligencia artificial ha llegado a todas las profesiones, una de ellas es el derecho, en la que se ha convertido en un aliado importante a través de la automatización documental, la analítica de datos y los entornos digitales colaborativos.

En ese contexto, Medellín, conocida como la ciudad más innovadora del país, será la sede del IV Congreso Internacional de Derecho Tecnológico y Legal Tech, de la toga al algoritmo la reinvención del ejercicio profesional”, organizado por la Asociación Colombiana de Legal Tech (ALT+CO)en alianza con CEIPA, Legis y la Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech de la Universidad Sergio Arboleda.

Entre las charlas principales está: “De la toga al algoritmo: la reinvención del ejercicio profesional”, que será moderado por Daniel Valencia, county manager de Niubox Colombia; y lo acompañarán como moderadores, Joanna Henao, del proyecto Emergencias Jurídicas, y Mateo Arturo Rojas, general manager de Legal AI.