Duros cuestionamientos del Gobierno Petro a la FIFA tras cumbre de paz

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó fuertes cuestionamientos a la FIFA luego de que su presidente, Gianni Infantino, asistiera a la cumbre de la paz de Gaza que organizó Donald Trump en Egipto este fin de semana.

“¿Qué hacía el señor Infantino allá en la firma de la paz entre Hamás, Estados Unidos e Israel?, ¿qué hacía cuando él hace unas semanas pensó en sacar a Israel, de que no fuera al mundial de Estados Unidos, México y Canadá”, dijo el funcionario.

Su teoría es que la FIFA sí habría pensado esta determinación, “pero no lo hizo con todos los crímenes y atrocidades que se están haciendo, o que se hicieron allá”, y enumeró cada uno de los países que sí han expulsado de la contienda deportiva.

“Resulta que a Japón y a Alemania, en 1950, sí lo sacaron de la competición. A Sudáfrica, en 1967 y en 1991, lo sacaron también de la competencia en la FIFA en los mundiales. Y hace poquito, en el 2022, a Rusia también la sacaron debido a que había invadido Ucrania”, detalló Benedetti.

¿Por qué no sacan a Israel del Mundial? ¿Qué hacía Infantino, el presidente de la FIFA, con Trump en la firma entre Israel y Hamás? — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 14, 2025