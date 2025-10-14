Suscribirse

Confidenciales

Duros cuestionamientos del Gobierno Petro a la FIFA tras cumbre de paz

El ministro del Interior, Armando Benedetti, puso en tela de juicio la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la cumbre de paz que organizó Estados Unidos.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 1:59 p. m.
Gianni Infantin y Armando Benedetti
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: AP / Juan Carlos Sierra -SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó fuertes cuestionamientos a la FIFA luego de que su presidente, Gianni Infantino, asistiera a la cumbre de la paz de Gaza que organizó Donald Trump en Egipto este fin de semana.

¿Qué hacía el señor Infantino allá en la firma de la paz entre Hamás, Estados Unidos e Israel?, ¿qué hacía cuando él hace unas semanas pensó en sacar a Israel, de que no fuera al mundial de Estados Unidos, México y Canadá”, dijo el funcionario.

Contexto: Donald Trump da por iniciadas las conversaciones para la segunda fase del plan y elogia el papel de Egipto en acuerdo sobre Gaza

Su teoría es que la FIFA sí habría pensado esta determinación, “pero no lo hizo con todos los crímenes y atrocidades que se están haciendo, o que se hicieron allá”, y enumeró cada uno de los países que sí han expulsado de la contienda deportiva.

“Resulta que a Japón y a Alemania, en 1950, sí lo sacaron de la competición. A Sudáfrica, en 1967 y en 1991, lo sacaron también de la competencia en la FIFA en los mundiales. Y hace poquito, en el 2022, a Rusia también la sacaron debido a que había invadido Ucrania”, detalló Benedetti.

Ante la pregunta de por qué no se sacó a Israel, él se respondió: “No la sacaron, básicamente, porque los patrocinadores tienen que ver con la religión judía y con Israel. Si los palestinos hubieran tenido un patrocinador en el mundial, no los hubieran sacado”.

