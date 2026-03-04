Confidenciales

Eduar Triana quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Boyacá

El representante a la Cámara busca la reelección en su curul en el Congreso.

Redacción Confidenciales
4 de marzo de 2026, 11:25 a. m.
Eduar Triana, representante a la Cámara por Bogotá.
Eduar Triana, representante a la Cámara por Bogotá.

El representante a la Cámara Eduar Triana apuesta por mantener su curul en el Congreso de la República en las elecciones de este domingo 8 de marzo.

El congresista espera alcanzar una votación que supere los 30 mil tarjetones marcados con su número, el 102 del Centro Democrático en la lista por ese departamento, para conseguir su propósito de seguir llevando la agenda de esa parte del país ante el poder Legislativo.

Triana asegura que ha ejercido un rol de control político en los más de tres años que han pasado de la administración de Gustavo Petro en asuntos como seguridad, campo, minería, polvoreros, infraestructura, tradiciones culturales con animales y economía.

El congresista afirma, además, que quiere seguir representando los intereses de campesinos, mineros, deportistas, comerciantes, transportadores y líderes sociales para ser un puente de las comunidades con el Congreso.

