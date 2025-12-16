Confidenciales
Efraín Cepeda, elegido presidente del Partido Conservador
Cepeda tomará las riendas de los conservadores para las elecciones de 2026.
Tal como se había anticipado, Efraín Cepeda volvió a la dirección del Partido Conservador tras la renuncia de Nadia Blel. Así lo confirmó este 16 de diciembre la colectividad a través de su cuenta de X.
“Por decisión unánime, el directorio nacional eligió al senador y precandidato presidencial, Efraín Cepeda, como presidente del Partido Conservador”, se lee en la publicación.
Se informó que su principal responsabilidad será liderar los destinos de la colectividad de cara a las elecciones del 2026, junto a Juan Camilo Cárdenas, como su vicepresidente.
Cepeda también tendrá que lidiar con una disputa interna: el aval del partido para la carrera presidencial entre él, Felipe Córdoba, Juana Carolina Londoño, Rubén Darío Lizarralde y Carlos Velásquez.