Efraín Cepeda, elegido presidente del Partido Conservador

Tal como se había anticipado, Efraín Cepeda volvió a la dirección del Partido Conservador tras la renuncia de Nadia Blel. Así lo confirmó este 16 de diciembre la colectividad a través de su cuenta de X.

“Por decisión unánime, el directorio nacional eligió al senador y precandidato presidencial, Efraín Cepeda, como presidente del Partido Conservador”, se lee en la publicación.

Se informó que su principal responsabilidad será liderar los destinos de la colectividad de cara a las elecciones del 2026, junto a Juan Camilo Cárdenas, como su vicepresidente.