Efraín Cepeda, elegido presidente del Partido Conservador

Cepeda tomará las riendas de los conservadores para las elecciones de 2026.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 4:36 p. m.
Efraín Cepeda
Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Tal como se había anticipado, Efraín Cepeda volvió a la dirección del Partido Conservador tras la renuncia de Nadia Blel. Así lo confirmó este 16 de diciembre la colectividad a través de su cuenta de X.

“Por decisión unánime, el directorio nacional eligió al senador y precandidato presidencial, Efraín Cepeda, como presidente del Partido Conservador”, se lee en la publicación.

Se informó que su principal responsabilidad será liderar los destinos de la colectividad de cara a las elecciones del 2026, junto a Juan Camilo Cárdenas, como su vicepresidente.

Cepeda también tendrá que lidiar con una disputa interna: el aval del partido para la carrera presidencial entre él, Felipe Córdoba, Juana Carolina Londoño, Rubén Darío Lizarralde y Carlos Velásquez.

