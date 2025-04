El abogado Héctor Carvajal no le aceptó a Gustavo Petro el Ministerio de Justicia, pero sí un puesto en la Corte Constitucional

Sonó para ocupar la Procuraduría, en reemplazo de Margarita Cabello, pero preliminarmente no le alcanzaron los votos en el Congreso. Y, en una hábil jugada política, el presidente, casi a última hora, se inclinó por Gregorio Eljach, cuya hoja de vida había descartado la Corte Suprema.

En marzo de 2025, el presidente le propuso a Carvajal que asumiera como ministro de Justicia, en reemplazo de Luz Adriana Camargo, pero él no aceptó.

“Mi trabajo como defensor del presidente está concluido desde lo penal, ha sido a todas luces una experiencia profesional muy gratificante. Gracias al respeto que siempre me ha sido dispensado, he podido ejercer mi labor de la manera en que mis maestros me enseñaron a hacerlo”, dijo Pava en ese momento.