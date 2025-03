El abogado Héctor Carvajal no aceptó el Ministerio de Justicia porque defenderá a Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara

“Mi trabajo como defensor del presidente está concluido desde lo penal, ha sido a todas luces una experiencia profesional muy gratificante. Gracias al respeto que siempre me ha sido dispensado, he podido ejercer mi labor de la manera en que mis maestros me enseñaron a hacerlo. Tuve la ocasión de conocer, de primera mano, una realidad histórica para nuestro país, que hoy se continúa escribiendo, y en todo caso cada momento me ha reafirmado el valor de nuestra profesión, de las instituciones, del derecho como la mejor forma de solución de conflictos de cualquier sociedad civilizada, y de la necesidad, hoy, de una conversación democrática entre adultos responsables”, explicó, en su momento, Pava.