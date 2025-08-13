Suscribirse

El alcalde Galán le responde así a Donald Trump: “Acá están pasando muchas cosas buenas”

“Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta, y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas”.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 11:36 a. m.
El alcalde contestó al primer mandatario norteamericano que dijo que Bogotá es una de las ciudades más peligrosas del mundo. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Preocupado por los índices de inseguridad que vive Washington, Donald Trump hizo un comentario en el que dejó a la capital de Colombia muy mal parada.

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”.

Contexto: El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió así al primer mandatario estadounidense: “Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo. Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta, y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Miramos de nuevo al futuro con esperanza: acá están pasando muchas cosas buenas”.

El presidente Gustavo Petro ya se había pronunciado: “Si no conoce Bogotá, no puede saberlo”.

“El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre; eso lo hace uno de los mejores lugares de la Tierra”, aseguró el jefe de Estado.

