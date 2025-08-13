CONFIDENCIALES
El alcalde Galán le responde así a Donald Trump: “Acá están pasando muchas cosas buenas”
“Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta, y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas”.
Preocupado por los índices de inseguridad que vive Washington, Donald Trump hizo un comentario en el que dejó a la capital de Colombia muy mal parada.
“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”.
El alcalde Carlos Fernando Galán respondió así al primer mandatario estadounidense: “Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo. Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta, y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Miramos de nuevo al futuro con esperanza: acá están pasando muchas cosas buenas”.
Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo. Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 13, 2025
Miramos de nuevo al futuro con esperanza: acá están pasando muchas cosas buenas. https://t.co/6NIQJWhKlC
El presidente Gustavo Petro ya se había pronunciado: “Si no conoce Bogotá, no puede saberlo”.
“El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre; eso lo hace uno de los mejores lugares de la Tierra”, aseguró el jefe de Estado.