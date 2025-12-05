El arte como motor de esperanza y oportunidades para la niñez de Córdoba: Fundación a la Rueda Rueda

La Subasta a la Rueda Rueda, uno de los eventos benéficos más importantes de Colombia y de los más destacados de Latinoamérica, celebró su versión XII en el Hotel Grand Hyatt Bogotá el pasado 2 de diciembre.

Aparte de tres piezas de la colombiana Ana Mercedes Hoyos, quien fue la artista homenajeada en esta edición, otras 60 obras fueron subastadas bajo el martillo de Denise Ratinoff de Lira, vicepresidenta senior de la casa de subastas Christie’s.

Ana Mercedes Hoyos, 1942-2014. | Foto: León Darío Peláez

Según la Fundación, la gala de este 2025 reunió obras de maestros colombianos, artistas contemporáneos y jóvenes talentos, y superó las expectativas.

La directora de la Fundación, Vivi Barguil Bechara, dijo: “Estamos inmensamente felices. Superamos todas las expectativas y confirmamos, una vez más, que el arte puede transformar vidas”.

Mientras tanto, María Victoria Estrada, directora de la Subasta, resaltó el compromiso del sector artístico: “Más de 300 artistas han apoyado esta causa a lo largo de los años. Es un orgullo que Christie’s nos considere la mejor subasta benéfica de Latinoamérica y que el talento de tantos maestros y jóvenes impulse esta misión”.

Y para Ratinoff, “el trabajo de Vivi Barguil y María Victoria Estrada es extraordinario; la selección de artistas y la museografía están al nivel de una gran casa de subastas. Para Christie’s, acompañar esta labor con los niños de la Costa es un honor y un compromiso con el propósito y la calidad”.