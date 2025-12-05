Suscribirse

El arte como motor de esperanza y oportunidades para la niñez de Córdoba: Fundación a la Rueda Rueda

Este 2025, le rindió un homenaje especial a la maestra Ana Mercedes Hoyos con tres piezas destacadas que fueron las protagonistas de la noche.

Redacción Confidenciales
5 de diciembre de 2025, 6:23 p. m.
XII Subasta a la Rueda Rueda, 2 de diciembre, Hotel Grand Hyatt de Bogotá. De izquierda a derecha: María Victoria Estrada, directora de la Subasta; Luis Carlos Sarmiento; Vivi Barguil Bechara, directora de la Fundación a la Rueda Rueda; Denise Ratinoff, vicepresidenta sénior de la casa Christie's.
XII Subasta a la Rueda Rueda, 2 de diciembre, Hotel Grand Hyatt de Bogotá. De izquierda a derecha: María Victoria Estrada, directora de la Subasta; Luis Carlos Sarmiento; Vivi Barguil Bechara, directora de la Fundación a la Rueda Rueda; Denise Ratinoff, vicepresidenta sénior de la casa Christie's. | Foto: Fundación A La Rueda Rueda

La Subasta a la Rueda Rueda, uno de los eventos benéficos más importantes de Colombia y de los más destacados de Latinoamérica, celebró su versión XII en el Hotel Grand Hyatt Bogotá el pasado 2 de diciembre.

Aparte de tres piezas de la colombiana Ana Mercedes Hoyos, quien fue la artista homenajeada en esta edición, otras 60 obras fueron subastadas bajo el martillo de Denise Ratinoff de Lira, vicepresidenta senior de la casa de subastas Christie’s.

Ana Mercedes Hoyos, 1942-2014. | Foto: León Darío Peláez
Según la Fundación, la gala de este 2025 reunió obras de maestros colombianos, artistas contemporáneos y jóvenes talentos, y superó las expectativas.

La directora de la Fundación, Vivi Barguil Bechara, dijo: “Estamos inmensamente felices. Superamos todas las expectativas y confirmamos, una vez más, que el arte puede transformar vidas”.

Mientras tanto, María Victoria Estrada, directora de la Subasta, resaltó el compromiso del sector artístico: “Más de 300 artistas han apoyado esta causa a lo largo de los años. Es un orgullo que Christie’s nos considere la mejor subasta benéfica de Latinoamérica y que el talento de tantos maestros y jóvenes impulse esta misión”.

Y para Ratinoff, “el trabajo de Vivi Barguil y María Victoria Estrada es extraordinario; la selección de artistas y la museografía están al nivel de una gran casa de subastas. Para Christie’s, acompañar esta labor con los niños de la Costa es un honor y un compromiso con el propósito y la calidad”.

Para la Fundación, el balance no solo se mide en resultados económicos, sino en impacto social. “Gracias a los recursos obtenidos, se garantiza la continuidad del modelo de Ocio Creativo, que forma a 480 niños, niñas y adolescentes de Montería en arte, deporte y desarrollo personal”.

