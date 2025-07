El diario, el anillo de matrimonio y las canciones: los actos de amor de María Claudia Tarazona con Miguel Uribe Turbay

" Mi promesa es que yo voy a estar aquí para Alejandro, que es tu mayor tesoro . Lo voy a cuidar con todas las fuerzas de mi corazón. Y cuando Alejandro tenga hijos y sus hijos tengan hijos y esos hijos vayan a tener hijos, te voy a ir a buscar. Y va a haber una segunda oportunidad para ti y para mí. Vete a buscar los brazos de tu mamá, que yo me hago cargo", le dijo.

“A Miguel le fascina la música. Hay unas canciones de Dios que a él le encantan. Entonces, yo se las pongo y oro con él.Yo me arrodillo al pie de su cama y le canto mucho, escribo al lado de él. Para mí es durísimo irme a la clínica. Durísimo. Siento la angustia de que algo va a pasar y que no voy a alcanzar a llegar. Pero yo tengo que honrar mi palabra de estar con Alejandro y sé que si Miguel estuviera acá me estaría diciendo ‘María Claudia, gracias por estar conmigo, pero necesito que estés con Alejandro’”, dijo.