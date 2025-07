María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, habla por primera vez: 10 frases de amor y fe; “No siento rencor, siento dolor”

El atentado contra Miguel Uribe Turbay devolvió a Colombia a sus tiempos más oscuros de violencia política y, a su vez, generó una ola de fe y esperanza por la recuperación del precandidato, inédita en el país. La esposa del senador, María Claudia Tarazona, ha encarnado en gran parte esos últimos sentimientos.

Por medio de sus mensajes en Instagram, Tarazona ha transmitido en todo momento el tesón de la familia. Por primera vez, abrió su corazón y habló con María Elvira Arango, en el programa Los Informantes de este domingo, de todo lo que vivió. Estas fueron sus vivencias y reflexiones más conmovedoras.

“No te mueras, no te mueras”

María Claudia narra con detalle cómo fueron las aterradoras primeras horas tras el atentado. Ella alcanzó a llegar a Fontibón y estuvo con él en el trayecto en ambulancia que lo trasladó hasta la clínica Santa Fe. En ese recorrido, “el neurocirujano le iba teniendo el cuello y yo, ayudándolo a sostener, le iba diciendo, 'Miguel, no te mueras no te mueras. Tenemos que llegar. Tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar. Vuelve a tu hijo, quédate conmigo’”.

“Miguel entró en muerte cerebral”

En su testimonio, ella narra cómo vivió los minutos más largos de su vida y cómo, tras la primera intervención quirúrgica de Miguel Uribe, el panorama era desolador. “Cuando llegamos y operan a Miguel y nos dicen que Miguel sobrevivió a la operación, fue, pues obviamente un alivio, pero en algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron: “Miguel entró en muerte cerebral”. Entonces yo dije, “¿Qué significa eso?” Y me volteé y miré a otro médico y le dije, ¿Miguel se va a morir?. Y me dijeron que sí”.

Ante ese pronóstico médico, María Claudia alcanzó a pensar en cómo despedirse. Preguntó qué tantas horas tenía y la respuesta fue dolorosa: “Es cuestión de horas”.

“Vete tranquilo. Mi promesa es que yo voy a estar aquí para Alejandro”

Con ese diagnóstico devastador, ella sentó a sus hijas y les contó: “Miguel, no lo logró”. Les pidió entonces que le enviaran un mensaje para despedirse.

Cuando llegó a la clínica, María Claudia entró con el celular para ponerle los mensajes. Se acostó encima de él y le dijo: “Amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso... vete tranquilo. Mi promesa es que yo voy a estar aquí para Alejandro, que es tu mayor tesoro. Lo voy a cuidar con todas las fuerzas de mi corazón. Y cuando Alejandro tenga hijos y sus hijos tengan hijos y esos hijos vayan a tener hijos, te voy a ir a buscar. Y va a haber una segunda oportunidad para ti y para mí. Vete a buscar los brazos de tu mamá. Que yo me hago cargo".

“Papá está muy malito”

La situación médica de Miguel Uribe Turbay era crítica y su esposa quiso siempre contarle la verdad a sus hijos, incluso al pequeño Alejandro, de cuatro años. “Le dije, hijo, te tengo que contar una cosa. ¿Te acuerdas las reuniones que vamos con Papá? En las que tú saludas mucha gente... En una de esas reuniones un joven le disparó a papá y papá está muy malito. Él se me tiró y me abrazó, y me dijo por qué mamá, por qué mi papá”.

La situación cambió muy pronto. “Me devolví para la clínica. Cuando llegué, me dice el doctor Hakim que ve a otro paciente, otro cerebro y que Miguel se está recuperando”, agrega.

“Yo me voy a hacer cargo de mis hijos y voy a estar bien para ellos”

“¿De dónde ha salido esa fuerza? Hay tres cosas que a mí me han mantenido en pie. Uno, Dios, sin duda alguna. Me costó...que a uno le digan que el amor de su vida, el papá de su hijo, con el que te vas a comer una pizza a las 7 de la noche, acaba de recibir un tiro en la cabeza, pues uno siente que se muere".

Lo segundo que la ha mantenido fuerte es la promesa que ella le hizo a Miguel, cuando pensó que se estaba muriendo. “Yo me voy a hacer cargo de mis hijos y voy a estar bien para ellos”.

| Foto: Fundación Santa Fe

Y lo tercero, obviamente son sus cuatro hijos. “Yo creo que si uno ve que su mamá es capaz de salir adelante, uno es capaz de todo. Tengo muchos momentos de mucho dolor y momentos de mucha angustia. Esto es una entrega total y absoluta”, aseguró.

“He aprendido a confiar en Dios”

María Claudia asegura que ella no se hace la pregunta de cómo puede salir su esposo de este proceso. “Yo he aprendido a confiar en Dios. Yo siento que Dios es mi papá. Él sabe lo que hay en mi corazón y sabe qué es lo que yo quiero. Y, como buen padre, va a ser lo mejor para mí”.

“Ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana. Esto cambia tan rápido y es tan difícil, que yo ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana”, confiesa.

| Foto: Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios.

“Yo entro, lo veo, siento su cuerpo caliente, su corazón latiendo, su respiración. Y con eso me quedo”.

“Nada te humaniza más que el dolor, nada te acerca más a Dios que el dolor...Puedo ver cosas maravillosas y puedo ver pequeños milagros no solo en la vida de mis hijos, en Alejandro, en la gente que está alrededor mío, en el amor que recibo”, agregó.

“Es un niño, no importa qué hizo ni cómo lo hizo”

María Claudia Tarazona habla del joven sicario que le disparó a su esposo. “Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien, y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él, el problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo el país. ¿Cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra?, dijo.

María Claudia Tarazona se refirió al joven sicario que le disparó a Miguel Uribe Turbay. | Foto: Archivo/Semana

“Y yo no siento ninguna rabia, ni siento rencor, ni siento nada, siento dolor. Es un niño, no importa qué qué hizo ni cómo lo hizo, ni de dónde vino ese odio... Si a los 14 años no te importa tu propia vida, pues nada tiene sentido".

“Él me dijo un día: No me voy a perder ni un día de la vida de Alejandro”

En su entrevista con María Elvira Arango, la esposa de Miguel Uribe Turbay, cuenta su historia de amor. Cuando ella lo conoció tenía ya tres hijas. “Yo creo que él se enamoró de una figura y esa parte maternal tan visible para él, que él tanto había añorado”, cuenta y agrega que le lleva seis años.

Un día él le dijo: “Tomé una decisión de vida, quiero pasar el resto de la vida contigo. Quiero tener un hijo contigo, quiero tenerte el resto de mi vida”. Agrega que le compuso canciones, le mandaba flores, hasta que al final se casaron.

Después de buscarlo, llegó Alejandro a la vida de ambos. “Ver a Miguel siendo papá es de las cosas más dolorosas de ese proceso. Él me dijo un día: No me voy a perder ni un día de la vida de Alejandro”.

“Siento miedo por los niños y por el papá de mi hijo. Pues porque es lo que yo más amo”

“Yo ni pienso en eso. Cuando el jugador más importante pueda patear el balón se hablará del tema mientras tanto. Es un tema que no tiene en estos momentos ninguna relevancia para mi vida ni para el proceso que estoy viviendo. Es doblemente difícil aceptar que hacer política en nuestro país es una profesión de alto riesgo y que Miguel estaba haciendo su campaña sin las condiciones mínimas de seguridad. Estaba muy expuesto".

"Sé que si Miguel estuviera acá me estaría diciendo ‘María Claudia, gracias por estar conmigo, pero necesito que estés con Alejandro’”. | Foto: Tomada de las redes sociales de María Claudia Tarazona.