Confidenciales El “Dios y Patria” de la Policía no se cambiará

El 22 de noviembre, Humberto de la Calle sorprendió con una polémica propuesta para reemplazar el lema “Dios y Patria” de la Policía por la expresión “Por el Estado de derecho”. En ese momento se generó un gran revuelo y muchos rechazaron la idea del exjefe negociador del Gobierno.

Ahora, la respuesta y el rechazo es institucional porque el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que no habrá cambio alguno y que si algunos ciudadanos se incomodan con ese lema, no significa que se deba cambiar.

“Dios y Patria representa unos valores de la institución desde 1930. Son más de 90 años en donde todos los policías lo han expresado y forma parte de su esencia. Dios y Patria representa el valor de la institución y lo que refleja la sociedad”.

Al ser consultado si ese tipo de propuestas obedecían a intereses políticos en medio de la campaña, el ministro no quiso meterse en esos terrenos, pero reiteró que no habrá cambios. “Creo que cuando hay una institución como la Policía que tiene unas valores y establecido el Dios y Patria, pues no se puede cambiar. Está bien que haya algunos que no lo compartan, pero eso no significa que haya que cambiar sus valores”.

La idea de Humberto de la Calle quedó en una propuesta sin sentido que no fue respaldada por nadie.