La candidata presidencial Vicky Dávila tuvo un emotivo momento en medio de una entrevista, cuando tuvo que pararla por unos minutos al saber que su hijo había marcado dos goles en un partido en Armenia, en el que no pudo estar presente por su agenda de campaña.

“¡Gol de Salo¡?!“, celebró Dávila en medio de lágrimas de felicidad. “Estoy feliz”, agregó. Según explicó la candidata a la presidencia, esos momentos le dan ganas de llorar porque su hijo, de 13 años, quiere ser futbolista.

“Es futbolista, está haciendo su carrera como futbolista, está en un equipo, y hoy por primera vez está en un campeonato y por primera vez está jugando en un estadio de verdad”, explicó la periodista.

Dávila contó que se trató de la final de un torneo. “Me emociona profundamente que Salomón esté y que haya hecho el gol”, afirmó.

Según dijo, ante todo ella es mamá y por eso se emociona con esos momentos. Además, destacó la disciplina de su hijo para lograr ese sueño y el papel de su esposo al acompañar a Salomón en ese partido.