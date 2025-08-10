El fuerte mensaje de Juan Carlos Pinzón al presidente Petro por defender a Nicolas Maduro: “No se equivoque”

La defensa del presidente Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha generado en Colombia una gran cantidad de reacciones, señalando al mandatario de ir por el camino equivocado.

El exministro de defensa Juan Carlos Pinzón fue uno de los que reaccionó en contra de los mensajes publicados por el jefe de Estado este domingo, 10 de agosto, a través de su cuenta personal en X.

El exembajador le pidió al mandatario colombiano que no sea “irresponsable” con el país y le recordó la forma en la que opera, según él, el “narcosocialismo” del siglo XXI, impulsado por el “caos, el empobrecimiento, la persecución política, la violencia y la destrucción institucional”.

“Usted ha decidido, de frente, entrar en alianza con la narcodictadura de Maduro, que ha estado aliada con el crimen organizado y los grupos terroristas que atentan contra el pueblo colombiano”, señaló Pinzón.

Además, le recordó la situación que vive Venezuela: “El pueblo es el que sufre para que el régimen se consolide. ¿Es esto lo que usted persigue para Colombia? Puede más su ideología neocomunista, así como la corrupción rampante de todo lo que lo rodea, que su deber como presidente".

Pinzó señaló que las Fuerzas Militares y de Policía del país “tienen el deber constitucional de obedecer”. Sin embargo, también resaltó que “no tienen la obligación de acompañar la violación a la Constitución, ni una alianza narcopolitica”, por lo que le mandó una advertencia.

“Cuidado con dar órdenes ilegales e inconstitucionales, no se equivoque. Es usted famoso en el mundo de la guerra por cobarde y sinuoso, pero sí quiere, en su desesperación y éxtasis, llevar a nuestro pueblo a conflictos externos”, manifestó en su mensaje en redes sociales.

Finalmente, concluyó: “Su actitud es propia de la locura y el insaciable deseo de poder. No sea cruel con la Patria. Aunque usted lo único que ha hecho es atentar contra el país. Reflexione, cambie, no le hago más daño a los colombianos”.