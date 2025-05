“No se ataca a los miembros de la Fuerza Pública. La orden a todo miembro de la Fuerza Pública es no levantar el arma contra el pueblo. Luego el pueblo debe abrazarlos, darles tinto, café, cariño y amor, porque son hijos del pueblo, igualitos que los no uniformados. No vamos a bloquear las necesidades mínimas de la gente. Protegeremos la alimentación de las personas, y a las personas que necesitan atención médica", expresó.