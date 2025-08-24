El mensaje de Margarita Rosa de Francisco a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal: “Emancípense, mujeres”

La actriz Margarita Rosa de Francisco les envió un mensaje a las senadoras del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, por el papel que —ella considera— están desempeñando dentro de la colectividad.

“Si yo fuera María Fernanda o Paloma, me daría mucha rabia que el patriarca del partido me ninguneara de semejante forma, porque le han trabajado sin descanso a la causa”, escribió la actriz en su cuenta de X.

De Francisco se refiere a todo el proceso que se vive por estos días al interior del Centro Democrático, que hizo anuncios sobre los precandidatos presidenciales que competirán por ganar el aval del partido.

“Ni siquiera se pueden quejar públicamente del jefe, porque les va peor. El patriarcado que ellas mismas defienden es traicionero. Emancípense, mujeres”, les dijo la presentadora en sus redes sociales.

Margarita Rosa de Francisco se ha vuelto muy activa en redes sociales, desde donde ha defendido al gobierno del presidente Gustavo Petro. Precisamente, este sábado arremetió contra Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico.