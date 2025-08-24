Suscribirse

El mensaje de Margarita Rosa de Francisco a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal: “Emancípense, mujeres”

La actriz ser refirió al papel que tienen las senadoras y precandidatas presidenciales en el Centro Democrático.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 7:33 p. m.
Paloma Valencia, Margarita Rosa de Francisco y María Fernanda Cabal
Paloma Valencia, Margarita Rosa de Francisco y María Fernanda Cabal. | Foto: Semana/Getty Images/Semana

La actriz Margarita Rosa de Francisco les envió un mensaje a las senadoras del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, por el papel que —ella considera— están desempeñando dentro de la colectividad.

“Si yo fuera María Fernanda o Paloma, me daría mucha rabia que el patriarca del partido me ninguneara de semejante forma, porque le han trabajado sin descanso a la causa”, escribió la actriz en su cuenta de X.

De Francisco se refiere a todo el proceso que se vive por estos días al interior del Centro Democrático, que hizo anuncios sobre los precandidatos presidenciales que competirán por ganar el aval del partido.

“Ni siquiera se pueden quejar públicamente del jefe, porque les va peor. El patriarcado que ellas mismas defienden es traicionero. Emancípense, mujeres”, les dijo la presentadora en sus redes sociales.

Margarita Rosa de Francisco se ha vuelto muy activa en redes sociales, desde donde ha defendido al gobierno del presidente Gustavo Petro. Precisamente, este sábado arremetió contra Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico.

Un candidato imputado participando en el grupo de precandidatos del Pacto me parece impresentable”, manifestó De Francisco, al hacer referencia a los problemas judiciales que enfrenta el hoy aspirante presidencial.

