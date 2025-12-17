El mensaje de Navidad del expresidente Juan Manuel Santos: “no hay que perder amigos por ningún animal de la fauna política”

A pocos días de las celebraciones de Navidad y fin de año, y en medio de un clima político marcado por la carrera presidencial que tomará fuerza en 2026, el expresidente Juan Manuel Santos envió un mensaje navideño con un llamado a la convivencia, la mesura y el respeto en los encuentros familiares de diciembre.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, Santos apeló a situaciones cotidianas propias de las reuniones decembrinas, las discusiones de fútbol, los excesos de licor y los debates políticos, para invitar a los colombianos a no permitir que las diferencias ideológicas terminen fracturando relaciones personales.

“No se peleen por política ni por políticos”, señaló el exmandatario, al advertir que no vale la pena “dañar una novena” o perder amistades por preferencias electorales.

En un tono jocoso, pero con trasfondo político, Santos cuestionó la polarización alrededor de figuras y símbolos que han marcado el debate electoral de los últimos meses. “No hay que perder amigos en nombre de tigres, jaguares, leones o cocodrilos, ni por ningún animal de la fauna política”, afirmó, en alusión a las narrativas que han acompañado distintas campañas.

El exjefe de Estado propuso que las conversaciones navideñas giren en torno a proyectos personales y sueños colectivos: el emprendimiento, la educación, los planes de viaje o las aspiraciones afectivas.

Para Santos, diciembre debe ser un espacio para fortalecer los lazos familiares y sociales, lejos de confrontaciones estériles. El mensaje cerró con un llamado directo a la reconciliación cotidiana: “En este diciembre, paz, hermanos”.