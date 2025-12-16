Suscribirse

Nación

Expresidentes piden tumbar la zona binacional entre Colombia y Venezuela

El expresidente Santos advirtió complicidad de grupos armados con la Guardia Militar Venezolana.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 8:45 p. m.
Juan Manuel Santos, Iván Duque, Álvaro Uribe y César Gaviria.
Juan Manuel Santos, Iván Duque, Álvaro Uribe y César Gaviria. | Foto: FOTOS: SEMANA.

Cuatro expresidentes de Colombia se pronunciaron sobre la demanda que cursa en la actualidad en la Corte Constitucional contra el memorando que firmó el gobierno de Colombia con Venezuela para crear la zona binacional, que apunta a potenciar el desarrollo comercial, agrícola y social en la zona fronteriza.

Al proceso que avanza en el despacho del magistrado Carlos Camargo llegó el concepto del expresidente César Gaviria, advirtiendo que más que una simple declaración política, se aproxima más a un “tratado internacional”.

Por eso, explica que su contenido demuestra compromisos que “exceden la informalidad propia de los memorandos” al crear una zona económica especial que establece acciones en materia de integración territorial, infraestructura, movilidad, comercio y regulación aduanera.

Carlos Camargo es quien más se ha medido en votos en la historia del Congreso y ha resultado victorioso: fue magistrado del CNE, defensor del Pueblo y ahora llegará a la Corte.
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La conclusión del expresidente Gaviria fue solicitar a la “honorable Corte declarar que el Memorándum de Entendimiento no surte efectos jurídicos en el ordenamiento colombiano, en tanto no es vinculante y no se surte la aprobación por el Congreso”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe describió el acuerdo como un “verdadero tratado internacional de facto” que no tuvo aprobación en el Congreso ni control previo de constitucionalidad que vulneraron la arquitectura institucional prevista por la Constitución de 1991.

Uribe Vélez también manifestó una situación de especial gravedad, al tener en cuenta que “la contraparte venezolana no reúne condiciones mínimas de legitimidad democrática y existe una constatación reiterada, consistente y ampliamente documentada por organismos internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen que la gobierna”.

REVELADO el acuerdo Petro-Maduro de zona binacional. Aquí está el documento | El Debate

Con ese argumento, el exmandatario le pidió a la Corte que declare el memorando que creo la zona binacional entre Colombia y Venezuela, como un acuerdo que tiene naturaleza de “tratado internacional” por lo que su firma y ejecución desconoció el procedimiento previsto en la Constitución Política.

El expresidente Iván Duque aseguró que el memorándum de entendimiento “no es un acto administrativo, ni ninguna otra expresión positiva de las funciones del Gobierno nacional; y, por tanto, no es vinculante ni puede ser objeto de ninguna acción o gasto”.

Contexto: Vladimir Padrino, ministro de Maduro, habla de un “refuerzo” para activar la zona binacional con Colombia: “Nosotros venceremos”

El expresidente Santos también presentó su concepto aclarando que no tenía los elementos suficientes para referirse de fondo al proceso de constitucionalidad que avanza contra ese acuerdo.

Sin embargo, explicó que esa iniciativa no le conviene al país ni a las Fuerzas Militares “toda vez que es muy conocida la complicidad que los grupos armados ilegales y la Guardia Militar Venezolana mantienen en esa zona”. Con estos conceptos, el acuerdo que firmó el gobierno Petro con la dictadura de Maduro, se va quedando sin piso jurídico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a sesiones, archivaría los procesos en contra del presidente Gustavo Petro

2. “La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

3. USCIS endurece las reglas sobre fotos migratorias y limita su vigencia a solo tres años

4. Hoy hubo fuertes lluvias y granizo en varias zonas de Bogotá: Esto dijo el Idiger

5. Comisión de Disciplina compulsó copias para abrir nueva investigación contra la juez que dejó libre a Emilio Tapia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeIván DuqueCorte ConstitucionalVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.