El mensaje del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al presidente Gustavo Petro: “Esta también es su tierra”

El mandatario regional manifestó que el departamento está viviendo una difícil coyuntura por las inundaciones que afectan a miles de familias.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 10:13 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

En medio de la difícil situación que vive el departamento de Córdoba por cuenta de las fuertes lluvias en varias regiones del país, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara le envió un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, y al Gobierno nacional.

Presidente Gustavo Petro, esta también es su tierra. Hoy Córdoba lo necesita. Esperamos su presencia, su respaldo y su ayuda para superar juntos esta emergencia y levantar nuevamente a nuestro departamento”, señaló el mandatario regional a través de sus redes sociales.

Con el agua hasta el cuello y ahora también sin obras clave: Córdoba destinará presupuesto de otros proyectos para atender emergencia invernal

Zuleta Bechara manifestó que el departamento está viviendo una difícil coyuntura por las inundaciones que afectan a miles de familias y resaltó que su prioridad sigue siendo la gente.

“Como cordobés y como gobernador, creo en el trabajo articulado entre todos los niveles del Estado. En momentos como este, el respaldo del Gobierno Nacional es fundamental”, recalcó el mandatario regional.

“Nuestro departamento atraviesa una de las emergencias más complejas de los últimos años y requiere toda la atención, la solidaridad y el apoyo institucional posible para avanzar en la atención y la recuperación”, insistió.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, pidió apoyo al Gobierno nacional para superar la crisis por las lluvias en el departamento.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, pidió apoyo al Gobierno nacional para superar la crisis por las lluvias en el departamento.

Zuleta Bechara aseguró que Córdoba “necesita un gran programa de reactivación económica”, debido a que miles de familias “lo perdieron todo”, por lo que pidió la colaboración del Gobierno nacional.

