“El presidente dio de baja a otro general”: Juan Guillermo Zuluaga

El precandidato a la Presidencia Juan Guillermo Zuluaga cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar el retiro del general Hernando Garzón Rey, quien se desempeñaba como inspector de las Fuerzas Militares.

Garzón Rey salió del servicio después de un trino hecho por el jefe de Estado en el que el mandatario le acusó de tener supuestos nexos con grupos narcotraficantes, señalamientos que el uniformado negó asegurando que el mandatario estaría mal informado.

“Mientras el ELN mata más soldados, las disidencias queman vivos a miembros del Ejército, el bandido de Calarcá dinamita torres en Medellín, el presidente da de baja a otro general”, cuestionó Zuluaga.

La decisión del presidente se basó en un hecho que habría ocurrido en abril de 2023, cuando el general (r) se encontraba en una finca en San José del Guaviare acompañado de la tropa y de un dispositivo de seguridad. En esa ocasión, según el relato del uniformado, un disidente de las Farc llegó al lugar pidiendo una extorsión por 50 millones de pesos.

“Ya son 71 los que ha mandado para la casa. Debilita nuestras Fuerzas Militares mientras los bandidos crecen y reclutan más gente. Petro es el agente liquidador de las Fuerzas Militares y Policía”, cuestionó Zuluaga.