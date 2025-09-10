Suscribirse

Confidenciales

Ofensiva de la fuerza pública en EE. UU. ante fantasma de descertificación en lucha contra el narcotráfico

El Comandante de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía se encuentran sosteniendo reuniones de alto nivel con autoridades norteamericanas.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 9:17 p. m.
Ofensiva de la fuerza pública en EE.UU. ante fantasma de descertificación en lucha contra el narcotráfico.
Ofensiva de la fuerza pública en EE.UU. ante fantasma de descertificación en lucha contra el narcotráfico. | Foto: Fuerzas Militares

El fantasma de una posible descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas preocupa cada vez más a sectores políticos.

Ante las probables decisiones en dicho sentido que tome el presidente Donal Trump, contra Colombia, delegaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía fueron enviadas a Estados Unidos a sostener reuniones de alto nivel para mostrar los resultados de la lucha contra las drogas del gobierno Petro.

Por parte de las Fuerzas Militares viajó el almirante Francisco Cubides comandante de las Fuerzas Militares. Y para el caso de la Policía fue el general Carlos Triana, director de la Institución, quien estará hasta el próximo domingo.

Es de anotar que hay cifras negativas en la política antidrogas del gobierno Petro, como lo es en la meta de erradicación de cultivos ilícitos. El gobierno se había fijado para el 2025 erradicar 30 mil hectáreas de plantaciones ilegales, pero a la fecha van menos de 6.000.

Estas son las pobres estadísticas de erradicación de cultivos ilícitos en la era Petro.
Estas son las pobres estadísticas de erradicación de cultivos ilícitos en la era Petro. | Foto: Ministerio de Defensa

Regiones como El Plateado en el Cauca, Catatumbo, norte de Santander, Antioquia, y Nariño siguen siendo los mayos dolores de cabeza para las autoridades en materia de cultivos ilícitos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es el fijo ya”: Álvaro Uribe Vélez ya tiene lista su decisión para las elecciones de 2026

2. Gustavo Petro habló de las protestas que piden la dimisión de Emmanuel Macron y aprovechó para darle un consejo

3. Exsenador Hernán Andrade habló de su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No lo hice para tirarme la aspiración de Efraín Cepeda”

4. ¿Quién fue Charlie Kirk? El líder conservador y aliado de Trump que recibió un disparo en Utah

5. Charlie Kirk está muerto: así lo confirmó el presidente Donald Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFuerzas MilitaresPolicía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.