El ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió un decreto este 25 de septiembre citando a las comunidades del Magdalena a las elecciones atípicas, en las que seleccionarán al nuevo gobernador.

Si bien Rafael Alejandro Martínez ganó la contienda en octubre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado tomó la decisión de anular su designación por doble militancia.

Como se recordará, el alto tribunal concluyó que Martínez violó la normal al apoyar públicamente a candidatas del Partido de La U, cuando su partido, Fuerza Ciudadana, tenía una lista.

A él lo enredó ante la justicia una grabación divulgada por un medio de comunicación, en la que se le vio sobre una tarima invitando a votar por Miguelina Pacheco y María Charris, de La U.

Frente a este escenario, el Gobierno Petro convocó este jueves a nuevas elecciones para elegir al gobernador del Magdalena para que el período constitucional que resta hasta 2027.