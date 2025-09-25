Suscribirse

Elecciones en Magdalena: Gobierno define fecha para reemplazar al gobernador

El Ministerio del Interior tomó la decisión este jueves 25 de septiembre. Los posibles candidatos se definirán en 15 días.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 11:02 p. m.
reforma política
La cita será el domingo 26 de octubre. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió un decreto este 25 de septiembre citando a las comunidades del Magdalena a las elecciones atípicas, en las que seleccionarán al nuevo gobernador.

Si bien Rafael Alejandro Martínez ganó la contienda en octubre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado tomó la decisión de anular su designación por doble militancia.

Como se recordará, el alto tribunal concluyó que Martínez violó la normal al apoyar públicamente a candidatas del Partido de La U, cuando su partido, Fuerza Ciudadana, tenía una lista.

Contexto: Gobierno Petro designa a gobernadora encargada para el Magdalena

A él lo enredó ante la justicia una grabación divulgada por un medio de comunicación, en la que se le vio sobre una tarima invitando a votar por Miguelina Pacheco y María Charris, de La U.

Frente a este escenario, el Gobierno Petro convocó este jueves a nuevas elecciones para elegir al gobernador del Magdalena para que el período constitucional que resta hasta 2027.

La cita será el domingo 26 de octubre, mientras que la inscripción de candidatos se podrá realizar en el término de quince días calendario a partir del día siguiente de la publicación del decreto.

