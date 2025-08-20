Suscribirse

Gobierno Petro designa a gobernadora encargada para el Magdalena

El anuncio se formalizó a través de un decreto que firmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 12:22 a. m.
Gobierno Petro designa a nueva gobernadora encargada para el Magdalena.
El Gobierno Petro ya oficializó a la funcionaria que asumirá las riendas del departamento del Magdalena, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Alejandro Martínez.

El nombramiento se hizo con base en una terna que presentó el movimiento político del hombre que ganó las elecciones: Fuerza Ciudadana, integrada por Ingris Mirelda Padilla García, Denis Rangel Lozano y Jenny Marcela Camacho Neuto.

Tras un estudio jurídico y político, el Gobierno Petro se inclinó por Padilla García: “Designar como gobernadora encargada del Magdalena a la señora Ingris Mirelda, quien actualmente se desempeña en el cargo de secretaria de Despacho”, se lee en el decreto conocido por SEMANA.

Ella ocupará este cargo hasta que se realicen las nuevas elecciones en el departamento.

