Carlos Caicedo envió a Gustavo Petro la terna para reemplazar al gobernador de Magdalena, cuya elección fue anulada por doble militancia

El exgobernador de Magdalena le envió los tres nombres al presidente, con quien tiene cercanía política, para que escoja a la nueva mandataria de Magdalena. El problema es que su partido no tiene personería jurídica.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 9:28 p. m.
Carlos Caicedo y Gustavo Petro, reunidos en Bogotá.
Carlos Caicedo y Gustavo Petro, reunidos en Bogotá. | Foto: Carlos Caicedo/Twitter

Carlos Caicedo, el reconocido político y fundador del Partido Fuerza Ciudadana, le envió al presidente Gustavo Petro una carta firmada con su puño y letra donde le confirmó el nombre de la terna para reemplazar al gobernador de Magdalena Rafael Martínez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado porque incurrió en doble militancia.

Caicedo actuó en calidad de presidente, fundador y representante legal de la colectividad que avaló a Martínez en las elecciones regionales de octubre de 2023.

Propuso los nombres de Ingris Mirelda Padilla García, Denis Rangel Lozano y Jenny Marcela Camacho Neuto.

El gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, junto al exgobernador del departamento, Carlos Caicedo.
El exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez, junto al exgobernador del departamento, Carlos Caicedo. | Foto: Gobernación del Magdalena

La primera es la gobernadora que quedó en la Gobernación de Magdalena, tras la salida del cargo de Rafael Martínez; la segunda, fue la exsecretaria de Hacienda que reemplazó a Carlos Caicedo cuando renunció a su cargo en 2023; y la última fue jefe de contratación de ese departamento.

“En los comicios territoriales del 29 de octubre de 2023, el señor Rafael Martínez fue elegido como Gobernador del Magdalena para el periodo 2024–2027, con el aval del movimiento político Fuerza Ciudadana, obteniendo una contundente victoria de 307.089 votos sobre el total de 563.083 votos válidos, esto es, más del 50% de la votación, según el Formulario E-26 del 26 de noviembre de 2023”, contó Caicedo en la misiva.

Rafael Alejandro Martínez ex Gobernador del Magdalena
Rafael Alejandro Martínez ex Gobernador del Magdalena | Foto: Gobernación Magdalena

Y el pasado 30 de julio de 2025 se declaró la falta absoluta en el cargo de Gobernador del Magdalena, añadió.

El problema que tiene Carlos Caicedo es que Fuerza Ciudadana ya no es un partido político.

El 7 de marzo de 2024, mediante una sentencia del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de la Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido político Fuerza Ciudadana.

Sin embargo, de acuerdo con Caicedo, “Fuerza Ciudadana está registrada ante el Consejo Nacional Electoral como movimiento político sin personería jurídica, en proceso de liquidación, representado legalmente por el suscrito”.

Carlos Caicedo.
Carlos Caicedo. | Foto: Archivo particular

Asimismo, “el partido político se encuentra inscrito como Organización de Gobierno en la circunscripción departamental del Magdalena, según la Resolución No. 01123 del 7 de febrero de 2024. Las declaraciones políticas frente a gobiernos municipales y departamentales también se encuentran registradas, conforme a la Resolución No. 01363 del 21 de febrero de 2024. Todos estos actos administrativos, previos a la citada sentencia, conservan plena validez por la modulación de efectos hacia el futuro”.

A su juicio, “el derecho de presentar ternas para designar a gobernadores y alcaldes encargados, cuando se configura la falta absoluta del elegido, ha sido reconocido por la Sección Quinta del Consejo de Estado a la agrupación política o coalición que lo inscribió, con o sin personería jurídica, extendiéndolo inclusive a grupos significativos de ciudadanos”.

Se desconoce si la Secretaría Jurídica de la Presidencia acepta la terna del exgobernador Carlos Caicedo o, al contrario, le traslade la inquietud a la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

