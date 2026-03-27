Judicial

Expresidente de la Corte Constitucional pidió tumbar la emergencia económica decretada por el Gobierno por la ola invernal

Esto por considerar que la medida no es la exigida para atender la calamidad generada por el invierno.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 11:31 a. m.
José Fernando Reyes, expresidente de la Corte Constitucional, pidió tumbar la emergencia económica.
José Fernando Reyes, expresidente de la Corte Constitucional, pidió tumbar la emergencia económica. Foto: Juan Carlos Sierra

En un documento de 15 páginas quedó consignada una fuerte petición para que la Corte Constitucional tumbe la emergencia económica declarada por el Gobierno Petro frente a la ola invernal que azotó varias regiones del país.

La petición está firmada por el expresidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, quien hace poco finalizó su periodo en el alto tribunal.

La dimensión del desastre invernal que llevó a la declaratoria de emergencia económica pasará una costosa factura

En el documento, enviado al magistrado ponente Efrían Polo Rosero, su excolega le pide que no avale el decreto 0150 de febrero 11 de 2026, por medio del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio nacional.

“El fenómeno hidrometeorológico que motivó la declaratoria es grave y exige una respuesta estatal decidida. Pero precisamente por esa gravedad, el control constitucional debe ser estricto. El Decreto 0159 de 2026 no supera ese examen”, manifiesta el documento.

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