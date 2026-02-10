CONFIDENCIALES

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

El presidente fue cuestionado por su falta de ejecución y resultados en el manejo de las regiones.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 7:12 a. m.
. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

La emergencia invernal que se está viviendo en Córdoba ha generado duras controversias políticas. El presidente Gustavo Petro ha emprendido varios frentes, contra los alcaldes, las cortes y algunos personajes de la región.

Uno de esos cruces lo ha protagonizado con Saray Bechara. La congresista le ha reclamado en redes sociales al primer mandatario por el manejo que le ha dado a la grave situación que vive su departamento. “Señor presidente, llevamos una semana de emergencia humanitaria en Córdoba y el Gobierno Nacional sigue paralizado en la retórica. Mientras usted espera que la Corte le “valide” decretos, nuestra gente sigue bajo el agua”, le dijo Bechara.

La líder política, quien es la esposa del controvertido Emilio Tapia, aseguró que “Córdoba no puede esperar a que usted libre sus batallas legales contra las cortes. La emergencia es hoy y la solución debe ser técnica, no ideológica”.

Saray Robayo le hace duro reclamo a Gustavo Petro por emergencia humanitaria en Córdoba: “Menos X y más ejecución”

Bechara también respondió a una publicación del presidente en la que él tildó a los congresistas de “miserables con el pueblo”. La representante aseguró: “Miserables debería ser el calificativo para la falta de ejecución y de resultados de su gobierno”.

El primer mandatario le contestó con el recuerdo de la vida de un líder indígena, Kimmy Pernía, asesinado en 2001 por los paramilitares: “Me dice miserable una politiquera de Córdoba por traer este recuerdo sobre la represa de Urrá. No les parece miserable a los que descuartizaron a este indígena, no les parece miserable la camiseta del que se robó a Bogotá en el cartel de la contratación distrital, no les parece miserable convivir con quienes asesinaron a miles de campesinos en Córdoba”.

