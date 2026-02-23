Confidenciales

Empleo: piden ley que obligue a entidades públicas a contratar a jóvenes sin experiencia

Esa es la iniciativa que promovería Erwin Jiménez si llega al Congreso de la República en las elecciones de este 8 de marzo.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 12:50 p. m.
El candidato a la Cámara de Representantes, Erwin Jiménez, propuso que se promueva una ley de acceso al empleo para los jóvenes.
El candidato a la Cámara de Representantes, Erwin Jiménez, propuso que se impulse un proyecto llamado “Experiencia Cero” que obligue a las entidades públicas a vincular jóvenes recién graduados sin exigir experiencia previa.

La propuesta contempla que, como mínimo, el 20 por ciento de las nuevas vinculaciones del sector público se haga con personas sin experiencia laboral, para que estas puedan vincularse al mercado con más facilidad.

Candidato a la Cámara de Representantes Erwin Jiménez.
La iniciativa llevaría a que alcaldías y gobernaciones tengan que firmar contratos de prestación de servicios con adultos jóvenes que acaban de graduarse y están en su búsqueda de trabajo, un formato que ya tuvo una prueba piloto en Barrancabermeja.

“Los alcaldes, gobernadores o directores administrativos que incumplan la Ley de Experiencia Cero deberán ser sujetos de sanciones disciplinarias”, sostuvo el candidato al Congreso para las elecciones de este 8 de marzo.

Jiménez también propone que se aplique una reforma al sistema general de regalías y una ley con la que se implementen subsidios para las madres cabeza de familia.

