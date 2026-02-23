El candidato a la Cámara de Representantes, Erwin Jiménez, propuso que se impulse un proyecto llamado “Experiencia Cero” que obligue a las entidades públicas a vincular jóvenes recién graduados sin exigir experiencia previa.

La propuesta contempla que, como mínimo, el 20 por ciento de las nuevas vinculaciones del sector público se haga con personas sin experiencia laboral, para que estas puedan vincularse al mercado con más facilidad.

Candidato a la Cámara de Representantes Erwin Jiménez. Foto: Cortesía

La iniciativa llevaría a que alcaldías y gobernaciones tengan que firmar contratos de prestación de servicios con adultos jóvenes que acaban de graduarse y están en su búsqueda de trabajo, un formato que ya tuvo una prueba piloto en Barrancabermeja.

“Los alcaldes, gobernadores o directores administrativos que incumplan la Ley de Experiencia Cero deberán ser sujetos de sanciones disciplinarias”, sostuvo el candidato al Congreso para las elecciones de este 8 de marzo.

Candidato Mauricio Parodi propone que apoyo a deportistas sea un eje central del Estado a través de obras por impuestos

Jiménez también propone que se aplique una reforma al sistema general de regalías y una ley con la que se implementen subsidios para las madres cabeza de familia.