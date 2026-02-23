Política

Candidato Mauricio Parodi propone que apoyo a deportistas sea un eje central del Estado a través de obras por impuestos

Además, pidió que se pueda continuar con las becas especialmente para los colombianos de las regiones más apartadas y que haya mayor inversión.

23 de febrero de 2026, 11:42 a. m.
Mauricio Parodi, candidato a la Cámara por Antioquia de Cambio Radical.

El representante a la Cámara por Antioquia y candidato a continuar en esa corporación por el partido Cambio Radical Mauricio Parodi lanzó una propuesta para incentivar el apoyo a los deportistas del país.

Según dijo, buscará que el próximo Gobierno nacional pueda incorporar en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) la construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos a través del modelo de obras por impuestos con el objetivo de cerrar la brecha regional, pues hay lugares en los que los deportistas no encontrarían ofertas de escenarios ni entrenadores para afianzar sus habilidades.

Según dijo, eso sería en el fondo una desventaja frente a deportistas de otros países que contarían con las condiciones necesarias para prepararse para escenarios internacionales.

Mauricio Parodi, candidato al Congreso

Más allá de la infraestructura, Parodi propone que el deporte sea visto como una política social del Estado, en la que se pueda ayudar a mejorar las condiciones sociales de los colombianos en las regiones más apartadas.

“El deporte es una poderosa y efectiva herramienta de transformación social, es ver el deporte como un medio más que un fin”, aseguró el candidato a la Cámara.

Asimismo, dijo que además de mejorar la salud física y mental, el deporte puede llegar a fortalecer la disciplina, la honestidad, entre otros valores fundamentales de la sociedad.

El candidato también dejó clara su postura frente al debate que se ha generado por las personas transgénero que compiten en categorías según la identidad que tienen. “En el deporte compiten cuerpos y no identidades de género”, afirmó, aunque reconoció que las esas posiciones se deben respetar y reconocer socialmente.

De otro lado, Parodi alertó que el Gobierno nacional estaría recortando el presupuesto que se destina para este sector, afectando a los deportistas del país.

Parodi propone mayor apoyo a los deportistas.

“El recorte que el gobierno Petro ha hecho a los dineros de los deportistas no tiene ninguna justificación y es inconcebible”, criticó Parodi. Según dijo, la reducción de la inversión estaría impactando también a los menores de edad, especialmente a los más vulnerables.

“Es una herramienta que transforma de manera positiva la vida de las personas y le entrega a los niños y jóvenes un proyecto de vida del cual muchos adolecen en todos los rincones de Colombia”, afirmó.

Por su parte, insistió en que el Estado debe seguir incentivando las becas y otros apoyos, especialmente en las regiones más apartadas del país para que los colombianos que se dedican a algún deporte puedan encontrar alternativas, por ejemplo, en muchos casos en los que la única alternativa tiene que ver con negocios y economías ilícitas.

