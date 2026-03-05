Gobierno y bancos

Encuentro de Petro con banqueros concluyó, sin definir si habrá o no inversión forzosa para el sector financiero

La reunión duró un par de horas. Faltan pocos días para que concluya la vigencia de la emergencia económica, que le da facultades al presidente para decretar medidas con fuerza de ley.

Redacción Economía
5 de marzo de 2026, 2:10 p. m.
Reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros
Reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros Foto: Presidencia de la República / Cortesía

Después de un par de horas de reunión entre el presidente Gustavo Petro y algunos de los funcionarios del gabinete, concluyó el encuentro con los banqueros, en el que, pese a avances en las conversación, aún no se dio humo blanco.

El tema que trataron es el relacionado con la inversión forzosa, tras el anuncio del Gobierno en febrero, según la cual, en medio de la emergencia económica, con necesidad de recursos para los ocho departamentos que motivaron esa medida de excepción, les impondrían a los bancos una medida obligada.

El sector financiero, de inmediato, salió a advertir los efectos que podría tener una inversión forzosa en los actuales momentos, y, a cambio, propuso otras alternativas.

Desde entonces, se han realizado mesas de trabajo, como la de este jueves 5 de marzo, en la que estuvo el mandatario de los colombianos.

Reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros
Reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros, sobre inversión forzosa. Foto: Presidencia de la República / Cortesía

Petro ha insistido en que la inversión forzosa está respaldada por una ley de 1962 y que, además, no afecta a los ahorradores.

La medida anunciada por el jefe de Estado haría parte de la emergencia económica, que fue decretada por 30 días, los cuales, terminarían el 11 de marzo, si no deciden ampliarla.

Dentro de ese tiempo es que el presidente tiene facultades para emitir decretos con fuerza de ley, que sería el camino para implementar ahora la inversión forzosa.

Las conversaciones continuarán durante la próxima semana, según confirmaron fuentes que asistieron a la reunión.

