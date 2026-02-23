Bancos

Resultados de la cumbre entre Gobierno Petro y los banqueros, ¿inversión forzosa va o no va? Esto dice presidente de Asobancaria

Altos ejecutivos del Ministerio de Hacienda y presidentes de bancos, al igual que del gremio Asobancaria, hablaron sobre la contribución que les están pidiendo, de cara a la emergencia económica decretada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
23 de febrero de 2026, 5:45 p. m.
Cumbre de banqueros con el Ministerio de Hacienda
Cumbre de banqueros con el Ministerio de Hacienda Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

Tras un par de horas de conversación, luego de la convocatoria hecha por el Ministerio de Hacienda, a todos los banqueros del país, para hablar de la inversión forzosa, hay un resultado preliminar, según confirmó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

En la reunión, con los altos ejecutivos del gobierno, en la que participaron, entre otros, el ministro Germán Ávila y el Superintendente Financiero, César Ferrari, se escucharon ambas partes.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Malagón, las conversaciones continuarán, pues los banqueros hicieron una contrapropuesta al gobierno, que ahora entrará a revisarla.

Soluciones más rápidas

Se trata de la aplicación de fuertes alivios, inclusive sin precedentes, para los créditos en las zonas afectadas por la ola invernal, lo que llevó a la declaratoria de la emergencia económica. Esa estrategia, además, estaría acompañada de nuevos créditos productivos, de manera que la recuperación sea expedita y efectiva.

Macroeconomía

Alza del salario mínimo aprieta a trabajadores independientes, mientras que solo 4 % de las empresas subirá sueldos más de 10 %

Macroeconomía

El seguro gana terreno en Colombia en medio de un año de riesgos

Macroeconomía

Precio del euro: así se compra y vende la divisa en las casas de cambio

Macroeconomía

El mercado estaría cansado de los aranceles de Trump, dicen algunos analistas. Anuncios ya no producen tanto efecto

Macroeconomía

Dólar revierte la tendencia y adopta un comportamiento bajista: precio oficial del 23 de febrero

Macroeconomía

Revelan nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica; este es el puesto que ocupó Carlos Fernando Galán

Consumo inteligente

Arrendar en Colombia ya no es solo pagar el canon: estos son los nuevos cobros permitidos

Empresas

Bancos, así les fue en 2025, según informe de la Superfinanciera

Empresas

Bancolombia se pronunció tras fallas en sus servicios bancarios: usuarios desesperados

Política

Gustavo Petro citará a una reunión a los bancos privados y lanzó aguda crítica: “No apuntó al pacto social que propusimos”

Justamente, la expectativa que hay en el país es por las medidas que tomará el gobierno para conseguir recursos que permitan financiar la alta demanda de necesidades que quedaron, luego del impacto desencadenado, tras el llamado frente frío, fenómeno climático que provocó desbordamientos de ríos e inundaciones que han afectado cultivos y dejado cientos de damnificados.

Reunión entre gobierno y banqueros, sobre alternativa de implementar la inversión forzosa.
Reunión entre gobierno y banqueros, sobre alternativa de implementar la inversión forzosa. Febrero 23 de 2026 Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

¿Qué es la inversión forzosa?

Ya en otra ocasión, el gobierno de Gustavo Petro había propuesto aplicar una inversión forzosa, que no es otra cosa que la obligatoriedad a los bancos, de destinar una proporción de los recursos que captan, en créditos para ciertos sectores de la economía (los que se quieren ayudar).

En la primera vez que se intentó utilizar la medida de la inversión forzosa, se priorizaron 5 sectores, entre ellos, el de la economía popular, una de las que el actual gobierno quiere estimular. En aquella oportunidad, se intentó acudir a este tipo de estrategia, para promover la reactivación económica.

En medio de las negociaciones con los banqueros, finalmente se terminó estableciendo el llamado Pacto por el crédito, pero recientemente, el presidente Petro hizo pronunciamientos, según los cuales, no se habrían obtenido los resultados esperados.

¿Cuándo se definirá el asunto?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Malagón, al término de la reunión entre banqueros y el gobierno, en esta misma semana tendrán estructurada la propuesta concreta, como una alternativa a la inversión forzosa, que cada vez que sale al ruedo, es criticada y rechazada, con el argumento según el cual, distorsionan el mercado, encarecen los créditos, entre otras afectaciones.

El presidente Petro, por su parte, ha salido a defender la alternativa, que estaría en la ley.

Más de Macroeconomía

Bankruptcy concept, isometric suffering businessman sitting under collapsed pile of gold coins

Alza del salario mínimo aprieta a trabajadores independientes, mientras que solo 4 % de las empresas subirá sueldos más de 10 %

El cambio en la demografía es una de las variantes para que las familias opten por tomar un seguro de vida.

El seguro gana terreno en Colombia en medio de un año de riesgos

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Precio del euro: así se compra y vende la divisa en las casas de cambio

Trump reactiva aranceles y desata represalias comerciales de China, Canadá y México

El mercado estaría cansado de los aranceles de Trump, dicen algunos analistas. Anuncios ya no producen tanto efecto

Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.

Dólar revierte la tendencia y adopta un comportamiento bajista: precio oficial del 23 de febrero

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

Revelan nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica; este es el puesto que ocupó Carlos Fernando Galán

Los propietarios de una vivienda en arriendo, pueden tener problemas con inquilinos abusivos que no pagan.

Arrendar en Colombia ya no es solo pagar el canon: estos son los nuevos cobros permitidos

Banco de la República

Banco de la República girará al Gobierno más de 13 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria: esta es la razón

Economia

Dólar abre al alza en Colombia: precio oficial para este 23 de febrero

Noticias Destacadas