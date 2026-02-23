Resultados de la cumbre entre Gobierno Petro y los banqueros, ¿inversión forzosa va o no va? Esto dice presidente de Asobancaria

Tras un par de horas de conversación, luego de la convocatoria hecha por el Ministerio de Hacienda, a todos los banqueros del país, para hablar de la inversión forzosa, hay un resultado preliminar, según confirmó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

En la reunión, con los altos ejecutivos del gobierno, en la que participaron, entre otros, el ministro Germán Ávila y el Superintendente Financiero, César Ferrari, se escucharon ambas partes.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Malagón, las conversaciones continuarán, pues los banqueros hicieron una contrapropuesta al gobierno, que ahora entrará a revisarla.

Soluciones más rápidas

Se trata de la aplicación de fuertes alivios, inclusive sin precedentes, para los créditos en las zonas afectadas por la ola invernal, lo que llevó a la declaratoria de la emergencia económica. Esa estrategia, además, estaría acompañada de nuevos créditos productivos, de manera que la recuperación sea expedita y efectiva.

Justamente, la expectativa que hay en el país es por las medidas que tomará el gobierno para conseguir recursos que permitan financiar la alta demanda de necesidades que quedaron, luego del impacto desencadenado, tras el llamado frente frío, fenómeno climático que provocó desbordamientos de ríos e inundaciones que han afectado cultivos y dejado cientos de damnificados.

Reunión entre gobierno y banqueros, sobre alternativa de implementar la inversión forzosa. Febrero 23 de 2026 Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

¿Qué es la inversión forzosa?

Ya en otra ocasión, el gobierno de Gustavo Petro había propuesto aplicar una inversión forzosa, que no es otra cosa que la obligatoriedad a los bancos, de destinar una proporción de los recursos que captan, en créditos para ciertos sectores de la economía (los que se quieren ayudar).

En la primera vez que se intentó utilizar la medida de la inversión forzosa, se priorizaron 5 sectores, entre ellos, el de la economía popular, una de las que el actual gobierno quiere estimular. En aquella oportunidad, se intentó acudir a este tipo de estrategia, para promover la reactivación económica.

En medio de las negociaciones con los banqueros, finalmente se terminó estableciendo el llamado Pacto por el crédito, pero recientemente, el presidente Petro hizo pronunciamientos, según los cuales, no se habrían obtenido los resultados esperados.

¿Cuándo se definirá el asunto?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Malagón, al término de la reunión entre banqueros y el gobierno, en esta misma semana tendrán estructurada la propuesta concreta, como una alternativa a la inversión forzosa, que cada vez que sale al ruedo, es criticada y rechazada, con el argumento según el cual, distorsionan el mercado, encarecen los créditos, entre otras afectaciones.

El presidente Petro, por su parte, ha salido a defender la alternativa, que estaría en la ley.