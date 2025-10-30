Suscribirse

Enrique Peñalosa critica viaje del presidente Petro: “No más payasadas ambientalistas”

El exalcalde de Bogotá, que hoy aspira a la Presidencia, cuestionó a Petro por su viaje a Medio Oriente.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 1:34 p. m.
Enrique Peñalosa y Gustavo Petro.
Enrique Peñalosa y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia.

El precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, cuestionó a Gustavo Petro por el viaje que emprendió a Medio Oriente y puso en duda el discurso ambientalista que se impulsa desde la Casa de Nariño.

En un video que Peñalosa divulgó en sus redes sociales empezó diciendo: “No más payadas ambientalistas”, en alusión al viaje de Estado que lidera Petro junto a varias cabezas visibles del Ejecutivo.

“Petro anda en otro de sus paseos por el mundo quemando miles de galones de combustible en su avión y es, de lejos, el presidente que más ha viajado en la historia”, afirmó el exalcalde de Bogotá.

Él recordó que Arabia Saudita hoy es el segundo mayor productor de petróleo del mundo e indagó: “¿Será que Petro va y le dice al gobierno de Arabia Saudita que están destruyendo la vida en el universo por producir petróleo?”.

Para el aspirante a la Presidencia, mientras tanto, el jefe de Estado “hace sus shows ambientalistas en Colombia”. Y citó ejemplos: “Restringiendo la exploración de petróleo en nuestro país”.

Al tomar esa decisión, los efectos ya se sentirían: “Dejando así a cientos de miles de colombianos en la pobreza, por bloquear esa exploración de petróleo se dejan de hacer carreteras, cientos de miles de viviendas, hospitales”.

“¿Será que en Qatar también va y regaña al gobierno de Qatar por producir gas? No más payasadas falsamente ambientalistas”, agregó Enrique Peñalosa en su cuenta de X.

Su propuesta es que se debe producir petróleo, gas, carbón y minería: “Hacer todo lo necesario para que haya carreteras, para que haya distrito de riego, para que haya vivienda, para que haya hospitales”.

