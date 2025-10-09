Enrique Peñalosa volvió a arremeter contra el presidente Petro: “Mitómano”

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, volvió a confrontar públicamente al presidente Gustavo Petro. En un fuerte mensaje publicado en su cuenta de X, Peñalosa lo calificó de “mitómano” y lo acusó de difundir falsas promesas sobre obras que nunca se concretaron durante su paso por la Alcaldía de Bogotá.

El mitómano @petrogustavo, ¿se referirá a los indignos contenedores provisionales que puso en terrenos arrendados? ¿A esos que no tenían ni servicios públicos? ¿O a los 1.000 jardines que prometió y solo entregó 6, también con problemas de servicios públicos?



No lo digo yo, lo… pic.twitter.com/7gJpv112Rp — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) October 9, 2025

“¿Se referirá a los indignos contenedores provisionales que puso en terrenos arrendados? ¿A esos que no tenían ni servicios públicos? ¿O a los 1.000 jardines que prometió y solo entregó 6, también con problemas de servicios públicos?”, escribió Peñalosa, recordando los hallazgos de la Contraloría sobre irregularidades en esos proyectos.

En el mismo mensaje, Peñalosa enumeró lo que calificó como las “fantasías recientes” del mandatario: “el tren volador de Buenaventura a Barranquilla, el de Villavicencio a Puerto Gaitán, el aeropuerto internacional en el norte de La Guajira y el túnel en la Autopista Sur, en Soacha”.

“¡Carreta! Como el Metro de Bogotá, que con los mismos cuatro años en la Alcaldía no hizo nada, y nosotros lo contratamos. Nosotros no hablamos: trabajamos y hacemos”.