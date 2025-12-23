Confidenciales

Expectativa por reunión de urgencia convocada en la ONU para hablar de Venezuela

Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
23 de diciembre de 2025, 5:54 p. m.
Maduro habría solicitado el encuentro en las últimas horas
Maduro habría solicitado el encuentro en las últimas horas Foto: Getty Images

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este martes, 23 de diciembre, una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela,

La reunión llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que “no descarta” la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano, días después de ordenar un “bloqueo” a los petroleros que entran y salen del país y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe Foto: AP / Adobe Stock

Así lo ha confirmado a Europa Press la portavoz de la misión permanente de Eslovenia (país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo) ante la ONU, Laura Miklic, quien ha concretado que el encuentro ha sido solicitado por las autoridades venezolanas y que la hora prevista para el mismo es a las 3:00 p.m.

Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que el Ejército estadounidense haya anunciado dos ataques contra varias embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas.

Confidenciales

Andrés Pastrana habla del error de Santos que “comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”

Confidenciales

La reflexión de Margarita Rosa de Francisco: “Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso”.

Confidenciales

Gran consulta: Ingrid Betancourt lanza sugestivo mensaje a Juan Carlos Pinzón, tras llegada de Paloma Valencia. “Oxígeno hace votos”

Confidenciales

“Hablar claro al país”: la petición de Bruce Mac Master con la emergencia económica del gobierno Petro

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón abrió la posibilidad de unirse a la Gran Consulta por Colombia: “La unidad es indispensable”

Confidenciales

Iván Cepeda asegura que hay una “nueva campaña sucia” en su contra

Confidenciales

Álvaro Uribe reveló cuál es el santo al que le llama “abogado” y quien, según él, les ayudó a Jaime Granados y a Jaime Lombana a demostrar su inocencia

Mundo

Esta sería la drástica medida que tomaría el régimen de Maduro en contra de quien promueva y respalde bloqueos navales

Mundo

Nicolás Maduro confesó que quiere ganar este premio Nobel, pero después sorprendió con un polémico comentario

Mundo

Nicolás Maduro no cede y arremete contra Trump. Así responde sobre si dimitirá, como sugirió la Casa Blanca

Los bombardeos tienen lugar en el marco de lo que Trump defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

x
Edificio de Naciones Unidas Foto: Getty Images

Estos ataques, sumados a los del mar Caribe, buscan servir para ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, y responden a la lucha de Washington contra el narcotráfico.

Mas de Confidenciales

.

Andrés Pastrana habla del error de Santos que “comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”

Maduro habría solicitado el encuentro en las últimas horas

Expectativa por reunión de urgencia convocada en la ONU para hablar de Venezuela

Margarita Rosa de Francisco

La reflexión de Margarita Rosa de Francisco: “Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso”.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt.

Gran consulta: Ingrid Betancourt lanza sugestivo mensaje a Juan Carlos Pinzón, tras llegada de Paloma Valencia. “Oxígeno hace votos”

BRUCE MAC MASTER Presidente de la Andi

“Hablar claro al país”: la petición de Bruce Mac Master con la emergencia económica del gobierno Petro

La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia.

Juan Carlos Pinzón abrió la posibilidad de unirse a la Gran Consulta por Colombia: “La unidad es indispensable”

Iván Cepeda

Iván Cepeda asegura que hay una “nueva campaña sucia” en su contra

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe reveló cuál es el santo al que le llama “abogado” y quien, según él, les ayudó a Jaime Granados y a Jaime Lombana a demostrar su inocencia

Esta es la nueva tendencia en luces navideñas.

Contraloría dice que contratos por luces navideñas en Pereira cumple lo establecido por la ley

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Advierten que interrumpir vacancia de la Corte por emergencia económica le facilitaría las cosas a Petro: “Nefasta costumbre”

Noticias Destacadas