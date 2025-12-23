Expectativa por reunión de urgencia convocada en la ONU para hablar de Venezuela

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este martes, 23 de diciembre, una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela,

La reunión llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que “no descarta” la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano, días después de ordenar un “bloqueo” a los petroleros que entran y salen del país y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe Foto: AP / Adobe Stock

Así lo ha confirmado a Europa Press la portavoz de la misión permanente de Eslovenia (país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo) ante la ONU, Laura Miklic, quien ha concretado que el encuentro ha sido solicitado por las autoridades venezolanas y que la hora prevista para el mismo es a las 3:00 p.m.

Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que el Ejército estadounidense haya anunciado dos ataques contra varias embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, matando a un total de cinco personas.

Los bombardeos tienen lugar en el marco de lo que Trump defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

Edificio de Naciones Unidas Foto: Getty Images

Estos ataques, sumados a los del mar Caribe, buscan servir para ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, y responden a la lucha de Washington contra el narcotráfico.