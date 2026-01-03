Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela y advirtió que la región enfrenta un momento de “enorme trascendencia”, en medio de un escenario que exige “mesura, respeto al derecho internacional y salidas políticas legítimas”.

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos. ¿Qué viene ahora?

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Santos recordó que durante años el pueblo venezolano ha sufrido una profunda crisis humanitaria, política y económica, atribuida al cierre de los caminos democráticos y a la vulneración sistemática de derechos fundamentales por parte del régimen.

Sin embargo, subrayó que cualquier proceso de transición debe regirse por principios claros que eviten mayores riesgos para la estabilidad regional.

El exmandatario enfatizó que ni Colombia ni América Latina pueden apartarse del principio esencial de la estabilidad que solo es sostenible cuando se respeta la soberanía de los Estados, el derecho internacional y las soluciones multilaterales.

En ese sentido, alertó que ninguna transición será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo de la comunidad internacional.

Santos insistió en que el futuro de Venezuela debe construirse mediante elecciones libres, participación ciudadana efectiva y acompañamiento internacional, evitando acciones que puedan escalar las tensiones o sentar precedentes peligrosos en la región.

Finalmente, reiteró el compromiso de Colombia con la paz, la democracia y la resolución de los conflictos por la vía política, señalando que estos principios han sido fundamentales para enfrentar los desafíos más complejos sin recurrir a la fuerza.