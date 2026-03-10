Expresidente Uribe salió en defensa de la candidata Paloma Valencia en medio del escenario de escogencia de fórmula vicepresidencial

El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de la candidata presidencial Paloma Valencia en medio de los cuestionamientos que ha recibido luego de anunciar su reunión con Juan Daniel Oviedo para evaluar una posible propuesta de Vicepresidencia para él.

A través de una breve declaración, el exmandatario resaltó el carácter y la trayectoria de la dirigente del Centro Democrático, a quien describió como una figura “firme, coherente y no oportunista”. Según Uribe, Valencia ha mantenido una postura consistente frente a los debates nacionales y ha demostrado disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos.

“Paloma es firme, coherente, no oportunista, dialoga, busca concertar”, afirmó el exjefe de Estado. En su mensaje también se refirió a las críticas que ha enfrentado la candidata, señalando que parte de los ataques en su contra estarían relacionados con su posición frente al proceso de paz negociado en La Habana y con su cercanía política con él.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo celebran su triunfo en la Gran Consulta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Uribe sostuvo que Valencia ha sido cuestionada tanto por sus posturas frente a ese proceso como por su relación con su liderazgo político. En ese contexto, reiteró su respaldo a la aspirante y defendió su papel dentro del debate público.