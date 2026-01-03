“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

En un mensaje en su cuenta de X, Tomás Uribe Moreno lanzó una dura sentencia, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flóres. El hijo del expresidente Álvaro Uribe celebró la intervención militar del gobierno norteamericano en Caracas.

“¡Que viva Trump y que vivan los Estados Unidos de América!“, escribió en su cuenta de X.

Y luego agregó: “Faltan Cepeda, Petro y Santos, los socios colombianos de Maduro, los responsables del auge en producción de cocaína”.

En un trino publicado más temprano, el expresidente Uribe aseguró: “Estados Unidos actuó en legítima defensa. No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos”.

Álvaro Uribe defiende intervención militar de Trump para capturar a Maduro: “Estados Unidos actuó en legítima defensa”

“La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su país. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio, de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la Zona Binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor”, agregó.