confidenciales

Generales (r) hacen llamado a la serenidad tras crisis Colombia-EE. UU.

El cruce de mensajes entre los presidentes Petro y Trump ha generado múltiples reacciones de diferentes sectores en el país.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 7:45 p. m.
Militares
La fuerte tensión que hay entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Donald Trump, de Estados Unidos, ha generado una cadena de reacciones desde distintos sectores.

Uno de ellos es el de los generales en retiro de la fuerza pública, quienes han hecho un llamado a la serenidad y a la prudencia en tiempos tan volátiles entre las dos naciones.

GUERRA ARANCELES
Frente a los que viene sucediendo entre Trump y Petro, los ex altos mandos militares indicaron que se debe hacer “un llamado a la serenidad, al patriotismo lúcido y a la responsabilidad colectiva”.

Así mismo, señalaron: “No es tiempo de improvisar ni de alimentar la división; es tiempo de pensar como nación. Porque la verdadera soberanía no se grita, se ejerce con sabiduría, con prudencia y con carácter”.

Por último, indicaron: “Colombia enfrenta una policrisis que combina vulnerabilidad económica, fragilidad institucional y aislamiento diplomático. Pero también es un momento de definición histórica, o el país se reencuentra con la racionalidad de Estado, o se precipita hacia un abismo de confrontaciones inútiles”.

