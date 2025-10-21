Suscribirse

Petro aclara supuesta amenaza que le hizo a Trump y que encendió las alarmas: “No se puede ir al suicidio general”

El mandatario colombiano explicó lo que quiso decir después de la polémica que se desató y por la que recibió críticas.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 11:24 a. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

El presidente Gustavo Petro respondió a la polémica que se desató por unas declaraciones que entregó sobre su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la crisis que se vive entre los dos países y que generó que en las próximas horas se impongan nuevos aranceles a Colombia.

Las palabras del jefe de Estado colombiano se dieron en una reciente entrevista con el periodista Daniel Coronell para Univisión. Allí, Petro sostuvo: “La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump“.

GUERRA ARANCELES
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

Esta declaración no cayó bien en muchos sectores políticos y sociales, especialmente de la nación norteamericana. Incluso, algunos lo han calificado como una clara “amenaza” en contra del inquilino de la Casa Blanca.

Por ello, el mandatario colombiano tuvo que salir a aclarar la situación y, por medio de su cuenta de X, afirmó que en ningún momento amenazó a su homólogo estadounidense. En ese sentido, sostuvo que lo que quiso decir es que se necesita un cambio en las políticas que está manejando.

Contexto: Así han sido todos los roces entre Donald Trump y Gustavo Petro durante este año

Solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina, por políticas de vida“, escribió.

En la publicación, Petro reafirmó que si esto no sucede, en algún momento serán los propios norteamericanos los que le pongan fin a la carrera del magnate.

"Si no hay ese cambio pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general", agregó.

De esta forma, el presidente intentó apaciguar la controversia que se generó y que, incluso, ha encendido las alarmas en algunos sectores políticos de Estados Unidos. Por ejemplo, el congresista Carlos Giménez criticó con dureza las palabras que entregó el residente de la Casa de Nariño.

Contexto: “Las amenazas de Petro deben tomarse en serio”: congresista republicano Carlos Giménez enciende las alarmas

“En una entrevista con Univisión, el narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con “derrocar” al presidente Trump", señaló en su cuenta de X.

Por ello, el republicano advirtió que estas “amenazas” tenían que ser tomadas muy en serio ya que podrían ser un riesgo real para la seguridad de su país y, en general, para el hemisferio.

Por el momento y tras estas nuevas declaraciones del jefe de Estado colombiano, parece que la situación entre los dos gobiernos está lejos de arreglarse, por lo que se espera con total hermetismo cuáles serán los nuevos aranceles que lleguen desde la Casa Blanca en las próximas horas.

