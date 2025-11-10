Suscribirse

Confidenciales

Germán Vargas Lleras aparecerá este martes nuevamente en política; estos son los detalles

La cabeza de Cambio Radical dará línea a su bancada para determinar la hoja de ruta de cara al 2026.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 2:19 a. m.
German Vargas Lleras
German Vargas Lleras volverá al terreno político. | Foto: COLPRENSA

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, reaparecerá públicamente para incidir en política este martes, 11 de noviembre.

Así lo confirmó la representante Carolina Arbeláez en entrevista con SEMANA.

“Hay mucha expectativa por la reunión que tenemos mañana junto a la bancada. El país reconoce el liderazgo que tiene Germán Vargas Lleras que ha sido uno de los políticos más influyentes y consistentes de la política colombiana en las últimas décadas”, aseguró la representante a la Cámara.

Germán Vargas Lleras reaparece públicamente para impulsar la derecha en 2026

La congresista destacó la importancia de la visión de Vargas Lleras para lo que se viene para el 2026 y la guía que le daría al partido.

Vargas Lleras estará junto a Fuad Char, el otro gran cacique de la colectividad.

La aparición del exvicepresidente genera gran expectactiva pues desde hace varios meses había estado alejado de la discusión política nacional por los procedimientos médicos que se le estaban adelantando.

Aunque por ahora no se ha confirmado que Vargas Lleras vaya a ser candidato, no se descarta que este pueda ser un tema que se aborde en ese encuentro, al interior de la bancada están a la espera de que el exvicepresidente defina antes de que finalice el año si será candidato presidencial.

“Lo que piense Germán para nosotros como bancada es muy importante”, destacó Arbeláez.

Germán Vargas Lleras

