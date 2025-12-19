Confidenciales

Gobernación entrega dotación a la fuerza pública en el Atlántico: busca contener hechos de violencia

40 nuevos policías profesionales que reforzarán la seguridad en los municipios del Atlántico

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
19 de diciembre de 2025, 9:25 p. m.
Entregan dotaciones a la fuerza pública en Atlántico.
Entregan dotaciones a la fuerza pública en Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, realizó la entrega de 53 motocicletas, 29 vehículos, 500 chalecos balísticos y 100 camisas balísticas a la fuerza pública, una dotación que fortalece la capacidad operativa de la Policía Nacional, especialmente en 18 municipios.

La inversión, que asciende a 7 mil millones de pesos, fue posible gracias al recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Durante el acto, el mandatario destacó que esta entrega hace parte de un esfuerzo sostenido durante 2025 para consolidar una seguridad moderna.

Procuraduría pide explicaciones a la UniAtlántico. ¿Cumplieron la sanción contra Rafael Castillo cuando era docente?

“Hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la seguridad del Atlántico. Esta dotación fortalece la capacidad de respuesta de nuestra Policía y nos permite llegar con mayor presencia institucional”, afirmó el gobernador Verano.

El mandatario recordó que, a lo largo del año, la administración departamental ha entregado más de 280 motocicletas, 60 CAI móviles, más de 100 vehículos y 100 dispositivos taser.

Confidenciales

La extraña interferencia de un juez en dos elecciones de contralores en Cartagena

Confidenciales

El reguetón de la corrupción que cantaba el exministro Luis Fernando Velasco

Confidenciales

Interponen acción popular contra el Gobierno por “sobrecosto injustificado” en la gasolina

Confidenciales

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Confidenciales

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

Confidenciales

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

Confidenciales

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Turismo

La caravana navideña de Coca-Cola llegará a Barranquilla poco antes de Navidad: confirman nueva fecha

Barranquilla

Procuraduría pide explicaciones a la UniAtlántico. ¿Cumplieron la sanción contra Rafael Castillo cuando era docente?

Barranquilla

En medio de polémicas, MinEducación designa nuevo rector para la Universidad del Atlántico

Mas de Confidenciales

Por estos días, Cartagena se convierte en escenario de identidad, resistencia y alegría.

La extraña interferencia de un juez en dos elecciones de contralores en Cartagena

Entregan dotaciones a la fuerza pública en Atlántico.

Gobernación entrega dotación a la fuerza pública en el Atlántico: busca contener hechos de violencia

Luis Fernando Velasco

El reguetón de la corrupción que cantaba el exministro Luis Fernando Velasco

Gasolina

Interponen acción popular contra el Gobierno por “sobrecosto injustificado” en la gasolina

Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao.

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Regalo Armando Benedetti.

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

ED 2264

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

La Asociación Colombiana de Minería destaca que la seguridad de quienes trabajan en la minería responsable debe ser una prioridad.

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Instalación de Congreso 2025

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes y que buscaba identificar iniciativas con impacto real en los estudiantes.

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Noticias Destacadas