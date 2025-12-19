Gobernación entrega dotación a la fuerza pública en el Atlántico: busca contener hechos de violencia

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, realizó la entrega de 53 motocicletas, 29 vehículos, 500 chalecos balísticos y 100 camisas balísticas a la fuerza pública, una dotación que fortalece la capacidad operativa de la Policía Nacional, especialmente en 18 municipios.

La inversión, que asciende a 7 mil millones de pesos, fue posible gracias al recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Durante el acto, el mandatario destacó que esta entrega hace parte de un esfuerzo sostenido durante 2025 para consolidar una seguridad moderna.

Procuraduría pide explicaciones a la UniAtlántico. ¿Cumplieron la sanción contra Rafael Castillo cuando era docente?

“Hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la seguridad del Atlántico. Esta dotación fortalece la capacidad de respuesta de nuestra Policía y nos permite llegar con mayor presencia institucional”, afirmó el gobernador Verano.

El mandatario recordó que, a lo largo del año, la administración departamental ha entregado más de 280 motocicletas, 60 CAI móviles, más de 100 vehículos y 100 dispositivos taser.