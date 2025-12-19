Procuraduría pide explicaciones a la UniAtlántico. ¿Cumplieron la sanción contra Rafael Castillo cuando era docente?

Todo un revuelo se ha registrado en Barranquilla tras la designación de Rafael Castillo como rector encargado de la Universidad del Atlántico por parte del Ministerio de Educación Nacional, luego de que ordenara el reemplazo de Leyton Barrios mediante una resolución que quedó sin efecto por una presunta irregularidad en su notificación.

Ahora, SEMANA conoció en primicia el requerimiento que hizo la Procuraduría General de la Nación a la Universidad del Atlántico, en el que se piden explicaciones sobre si el entonces rector Danilo Hernández hizo efectiva la sanción contra Castillo cuando este era docente de la institución.

En concreto, estos son los puntos que piden aclarar desde el Ministerio Público a la UniAtlántico:

1. Si la Universidad del Atlántico ha dado cumplimiento a la medida disciplinaria impuesta, indicando la fecha exacta de inicio y finalización de la suspensión.

2. En caso de no haberse aplicado, las razones que han impedido su ejecución y las actuaciones adelantadas para garantizar el cumplimiento.

3. Copia de los actos administrativos y de las comunicaciones relacionadas con la aplicación de la sanción.

De igual manera, precisan que es necesario que esta respuesta sea entregada en un plazo de cinco días por medio de un correo electrónico.

“Esta información deberá ser remitida a este despacho en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación y deberá ser enviada al correo regional.atlantico@procuraduria.gov.co”, precisa el requerimiento.

Lo que se ha conocido es que Castillo, según la Procuraduría, se habría extralimitado cuando fue rector de la universidad, pues autorizó una comisión de servicio remunerada en Argentina para un docente de la Facultad de Ciencias Económicas con el fin de que asistiera a clases de doctorado que cursaba en la Universidad Nacional del Rosario.

La conducta fue calificada por el Ministerio Público como una falta gravísima cometida con dolo, es decir, con pleno conocimiento de que actuaba fuera del marco legal.