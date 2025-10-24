El Gobierno de Gustavo Petro está utilizando las redes sociales de las entidades del Estado para convocar a las manifestaciones de este viernes, 24 de octubre, en las que el mandatario quiere reunir a sus simpatizantes en la Plaza de Bolívar: “La dignidad de Colombia se defiende en las calles”.

“Este 24 de octubre marchemos juntos por la paz, la soberanía y la democracia. #El24ALaPlaza”, se lee en una publicación de la cuenta de X de esa entidad, la misma que los colombianos siguen como canal de comunicación para enterarse de los eventos sísmicos que pueden constituirse como una emergencia.

El Servicio Geológico Colombiano también compartió una pieza gráfica en la que se lee el mensaje de: “Súmate a la movilización por la soberanía y la dignidad de nuestro país”. En la imagen se invita a asistir a la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde.

El Gobierno utilizó las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano para convocar a las manifestaciones de este 24 de octubre. | Foto: Captura en pantalla X