Suscribirse

Confidenciales

Gobierno utilizó redes del Servicio Geológico Colombiano para convocar a las movilizaciones de este viernes

Las cuentas de esa entidad son el canal para comunicar emergencias a los colombianos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 2:01 p. m.
Gustavo Petro Plaza Bolivar paro nacional 28 mayo 20
El Gobierno de Gustavo Petro está utilizando las cuentas de redes sociales del Estado para convocar a las movilizaciones de este 24 de octubre. | Foto: Esteban Vega / Presidencia

El Gobierno de Gustavo Petro está utilizando las redes sociales de las entidades del Estado para convocar a las manifestaciones de este viernes, 24 de octubre, en las que el mandatario quiere reunir a sus simpatizantes en la Plaza de Bolívar: “La dignidad de Colombia se defiende en las calles”.

“Este 24 de octubre marchemos juntos por la paz, la soberanía y la democracia. #El24ALaPlaza”, se lee en una publicación de la cuenta de X de esa entidad, la misma que los colombianos siguen como canal de comunicación para enterarse de los eventos sísmicos que pueden constituirse como una emergencia.

Contexto: Los detalles de la reunión clave en la Cancillería para desescalar las tensiones con Estados Unidos

El Servicio Geológico Colombiano también compartió una pieza gráfica en la que se lee el mensaje de: “Súmate a la movilización por la soberanía y la dignidad de nuestro país”. En la imagen se invita a asistir a la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde.

El Gobierno utilizó las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano para convocar a las manifestaciones de este 24 de octubre.
El Gobierno utilizó las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano para convocar a las manifestaciones de este 24 de octubre. | Foto: Captura en pantalla X

Es más, la entidad difundió la misma pieza publicitaria que han estado divulgando desde la Presidencia y de carteras como el Ministerio de Educación, entidad que es encabezada por el escudero de Petro desde campaña, Daniel Rojas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpes certeros contra bandas criminales y la “cifra histórica” de incautación de cocaína, el legado del general Carlos Triana en la Policía

2. Siguen ataques del Gobierno al CNE: Armando Benedetti llamó a los magistrados “politiqueros”, “chantajistas”, llenos de “intrigas”

3. Juan David Tejada confesó que no responde por su hijo con Aída Victoria Merlano: “Jamás te he dado nada, hijo amado”

4. Dejó huella: jugador de Liverpool confiesa que Luis Díaz es su ídolo

5. El calor extremo está expandiendo una amenaza invisible: las bacterias carnívoras ya no respetan fronteras en Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Servicio Geológico ColombianoGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.