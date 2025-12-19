Confidenciales

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

El exprecandidato presidencial se despachó contra la congresista a través de X.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
19 de diciembre de 2025, 4:09 p. m.
Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao.
Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao. Foto: Colprensa

El exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar se fue de frente contra la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, luego de que la congresista criticara al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El doble discurso que tanto me molesta de este gobierno: hablan de defender la educación pública, pero no les giran los recursos a las universidades estatales. Prometen 100 mil millones para los créditos Icetex, pero no giran un peso aún. ¿Y entonces, presidente @petrogustavo? Gobiernan a punta de narrativas y la hora de la verdad no salen con nada”, dijo Juvinao junto a un video que publicó en X.

Catherine Juvinao lidera la lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá

Tras lo anterior, Bolívar retuiteó el video de Juvinao y la llamó “descarada”.

“¡Qué descarada! Hunden dos reformas tributarias (28,3 billones) y después salen a hablar del déficit y de las promesas incumplidas. Eso se llama cinismo puro y duro”, le respondió Bolívar a Juvinao.

Confidenciales

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

Confidenciales

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

Confidenciales

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Confidenciales

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Confidenciales

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Confidenciales

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

Confidenciales

Efraín Cepeda: ¿hay molestia en el Partido Conservador por su presidencia?

Confidenciales

Gustavo Bolívar se va de frente contra Paloma Valencia por comentario a Iván Cepeda: “Ser bastante despreciable”

Confidenciales

Así reaccionó Gustavo Bolívar a la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe: “No lo celebro”

Política

Gustavo Bolívar enciende las alarmas en el Pacto Histórico por elecciones al Congreso: “No quiero que esto pase”

Mas de Confidenciales

Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao.

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Regalo Armando Benedetti.

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

ED 2264

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

La Asociación Colombiana de Minería destaca que la seguridad de quienes trabajan en la minería responsable debe ser una prioridad.

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Instalación de Congreso 2025

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes y que buscaba identificar iniciativas con impacto real en los estudiantes.

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Iván Duque y Paloma Valencia.

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá

Efraín Cepeda: ¿hay molestia en el Partido Conservador por su presidencia?

Ricardo Bonilla y Gustavo Petro

“Yo conozco a Ricardo Bonilla, sé que es ingenuo”: presidente Petro, tras decisión de llevarlo a la cárcel por corrupción en UNGRD

No

El reencuentro del presidente de la Corte Constitucional con el ministro de Justicia (e), tras una protesta silenciosa

Noticias Destacadas