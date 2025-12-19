Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

El exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar se fue de frente contra la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, luego de que la congresista criticara al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El doble discurso que tanto me molesta de este gobierno: hablan de defender la educación pública, pero no les giran los recursos a las universidades estatales. Prometen 100 mil millones para los créditos Icetex, pero no giran un peso aún. ¿Y entonces, presidente @petrogustavo? Gobiernan a punta de narrativas y la hora de la verdad no salen con nada”, dijo Juvinao junto a un video que publicó en X.

Catherine Juvinao lidera la lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá

Tras lo anterior, Bolívar retuiteó el video de Juvinao y la llamó “descarada”.

“¡Qué descarada! Hunden dos reformas tributarias (28,3 billones) y después salen a hablar del déficit y de las promesas incumplidas. Eso se llama cinismo puro y duro”, le respondió Bolívar a Juvinao.