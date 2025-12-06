Suscribirse

Catherine Juvinao lidera la lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá

Entre los aspirantes figuran nombres como el expresidente del Icetex Mauricio Toro y el deportista Javier Suárez.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 11:13 p. m.
Catherine Juvinao volverá a aspirar a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La Alianza Verde ya definió su lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, la cual va a estar liderada por la actual congresista Catherine Juvinao, tal como lo reveló SEMANA en los últimos días.

Los líderes del partido pusieron en consideración el rendimiento que tuvo en el Congreso y los resultados que logró en la encuesta interna, donde salió favorecida en intención de votos.

Contexto: Catherine Juvinao será la cabeza de lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá

En la lista de candidatos también aparecen nombres como Fabián Mauricio Peña, Blanca Rodríguez, Laura Camila Vargas, el deportista Javier Orlando Suárez y el expresidente del Icetex Mauricio Andrés Toro.

En el Senado, la coalición Verdes en Marcha, ASI, Colombia Renaciente, el Partido Demócrata y el partido En Marcha se la jugarán con Luis Eduardo Garzón, Katherine Miranda y Duvalier Sánchez.

También aparecen nombres como John Amaya, Olga Lucía Velásquez, Angélica Lozano, Inti Asprilla y Andrea Padilla.

Alianza VerdeCatherine JuvinaoCámara de Representantes

