Catherine Juvinao lidera la lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá

La Alianza Verde ya definió su lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, la cual va a estar liderada por la actual congresista Catherine Juvinao, tal como lo reveló SEMANA en los últimos días.

Los líderes del partido pusieron en consideración el rendimiento que tuvo en el Congreso y los resultados que logró en la encuesta interna, donde salió favorecida en intención de votos.

En la lista de candidatos también aparecen nombres como Fabián Mauricio Peña, Blanca Rodríguez, Laura Camila Vargas, el deportista Javier Orlando Suárez y el expresidente del Icetex Mauricio Andrés Toro.

En el Senado, la coalición Verdes en Marcha, ASI, Colombia Renaciente, el Partido Demócrata y el partido En Marcha se la jugarán con Luis Eduardo Garzón, Katherine Miranda y Duvalier Sánchez.